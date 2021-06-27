«الطوارئ والأزمات» تطّلع على الإجراءات الاحترازية في الشارقة

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، الخميس الماضي، سيف الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تمت مناقشة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتبعها الفريق المحلي في الشارقة، كما تم بحث الوضع الصحي في الإمارة، ‏وتداعيات انتشار فيروس كورونا، ‏‏والإجراءات والحملات التي أطلقها الفريق المحلي للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وتعرّف نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذها الفريق المحلي بالشارقة، ومدى جاهزيته الكاملة لكبح سرعة انتشار الفيروس.

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