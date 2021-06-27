إنجاز 98 % من أعمال المقر الجديد لجمعية الصحافيين الإماراتية

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المقر الجديد لجمعية الصحافيين الإماراتية، 98 %، والذي يتم تنفيذه بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص أرض البناء، ومكرمة مالية قدرها 20 مليون درهم لإنشاء المبنى.جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيين للمقر الجديد في منطقة المحيصنة 2 بدبي، اطلعوا خلالها على سير العمل في المبنى.

وتبلغ مساحة المبنى نحو 1915 متراً مربعاً، ويتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق متكررة.

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