المصدر: دبي – البيان

تعمل جمارك دبي وفق رؤية استراتيجية متكاملة لمكافحة تهريب المواد الممنوعة نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، وضمان أمن وحماية المجتمع وازدهاره الاقتصادي، وترسيخ موقع الإمارات بين أكثر دول العالم أماناً، وتمكنت الدائرة ضمن واجبها الوطني من التصدي بكفاءة عالية لمحاولات تهريب المخدرات بفضل اليقظة والحس الأمني المتقدم لضباط التفتيش الجمركي والتعاون والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية.

وأكدت جمارك دبي تنفيذ 398 ضبطية مواد مخدرة في الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد ضبطيات المخدرات التي أنجزتها الدائرة في العام الماضي، 1118 ضبطية عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي.

وتوزعت ضبطيات المخدرات للربع الأول بواقع 6 ضبطيات لإدارة المراكز الجمركية البحرية، 35 ضبطية لإدارة المراكز الجمركية البرية، 131 ضبطية لإدارة عمليات المسافرين، و226 لإدارة مراكز الشحن الجوي.

حماية المجتمع

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي نضع في مقدمة أولوياتنا حماية مجتمعنا من أضرار وأخطار المخدرات من خلال القيام بدورنا الحيوي كخط الدفاع الأول عن أمن وسلامة وصحة المجتمع، وقد زودنا المراكز الجمركية لجمارك دبي أحدث أجهزة التفتيش العالمية مثل النظام المتطور لفحص الحاويات في ميناء جبل علي والنظام الجمركي الذكي لفحص الحقائب في مطارات دبي، وتولي الدائرة اهتماماً كبيراً لتطوير كفاءة المفتشين الجمركيين من خلال الدورات التدريبية المكثفة لتزويدهم أفضل المهارات العلمية والعملية التي تمكنهم من اكتشاف محاولات تهريب المواد المخدرة والتصدي لها، إذ يجمع المفتشون في مراكزنا الجمركية بين القدرات المتطورة على اكتشاف محاولات تهريب المخدرات عبر المعاينة والمراقبة بأجهزة التفتيش المتقدمة في المنافذ الحدودية إلى جانب المهارة العالية والقدرة على قراءة لغة الجسد للأشخاص الذين يحاولون تهريب المخدرات بإخفائها في الأحشاء أو تمويهها بأساليب جديدة في أمتعتهم وحقائبهم.

مبادرات

من جانبه قال الدكتور عبدالله بو سناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي: تمكن قطاع التفتيش الجمركي من إحباط عمليات نوعية في تهريب المخدرات على الرغم من الحيل التي يتبعها المهربون، كما ساهمت مبادرة «سياج» الأمنية التي طورها قطاع التفتيش الجمركي في التصدي لمحاولات المهربين، وكانت «حملة وطن آمن» التي أطلقها قطاع التفتيش الجمركي من الحملات التي رفعت جهوزية المراكز الجمركية وتحقيق أفضل النتائج من خلال عمليات المعاينة والتفتيش، ومن أبرز الضبطيات التي تم إحباطها في محاولة تهريب المواد المخدرة عبر منافذ الإمارة عملية 10W40 في العام الحالي إذ تم ضبط كمية كبيرة من حبوب كبتاغون بلغ عددها ما يقارب 3 ملايين حبة.

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