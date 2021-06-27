«نسائية دبي» تطلق برنامج «روائع الإجازة»

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

كشفت الدكتورة فاطمة الفلاسي المديرة العامة لجمعية النهضة النسائية بدبي لـ«البيان»، عن عزم الجمعية إطلاق البرنامج الصيفي «روائع الإجازة 2021»، تحت شعار (صيفي أفكار بلا حدود)، للفتيات، من 4 إلى 27 من الشهر المقبل، وذلك بشكل افتراضي، عبر تطبيق إلكتروني، ويضم حزمة متميزة من الأنشطة والبرامج المتنوعة، وهو يستهدف نحو 50 فتاة.

وأوضحت أن البرنامج يأتي بتوجيهات من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة الجمعية رئيسة مجلس الإدارة والتي تحرص على تقديم البرامج والمبادرات التي تصقل خبرات الفتيات وإبداعاتهن في أجواء فنية تعزز هواياتهن وابتكاراتهن اليدوية والفكرية.

وأضافت أن «روائع الإجازة 2021» مبادرة مشتركة بين عدة مراكز تنظيمية وهي مركز حور للفتيات ومركز النهضة للفنون والمركز الديني الثقافي وفرع حتا وجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا البرنامج تحقيق أهداف كريمة وأبرزها استثمار أوقات الفراغ لدى الفتيات بأداء يومي مفيد، وتقديم برامج مثمرة تدعم مواهبهن، وإعداد جيل واعٍ مكتنز بالمعرفة والتربية الأخلاقية.

وأشارت إلى أن أنشطة البرنامج تضم فعاليات متعددة محببة للفتيات ومنها فنون يدوية تجسد الأشغال اليدوية المبدعة والمحببة إضافة إلى إعداد الطعام وفنونه وبرامج الخياطة والتطريز والطبخ وصناعة الورود، وبرامج توعوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز