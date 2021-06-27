«وصفات»تعرّف أصحاب الهمم باستخدام الأدوية

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركة ريادة لإدارة المنشآت الطبية ومجموعة صيدليات مديسينا بشأن التعاون في مجال تقديم الوصفات الطبية بطرق تناسب أصحاب الهمم من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات لدعم بيئة الأعمال أطلق عليها مبادرة «وصفات» لتسهيل حصول أصحاب الهمم من فئات الصم والمكفوفين على الأدوية بطرق التواصل المناسبة لهم، وشرح تعليمات وطرق استخدامها بلغتي الإشارة للصم وبرايل للمكفوفين.

وتهدف المبادرة إلى تدعيم مبدأ العيش المستقل لأصحاب الهمم في مجال استخدام الأدوية والعقاقير الطبية من خلال إيصالها لهم بطريقة آمنة، وشرح طريقة تناولها واستخدامها بطرق التواصل التي يجيدونها ويألفونها، لاسيما في ظل تزايد الحاجة لتقليل مخالطة الغرباء مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار «كورونا».

وبموجب التعاون بين «زايد العليا» و«ريادة» و«ميديسينا» يتم تحضير عبارات استخدام الأدوية بطريقة برايل للمكفوفين، وفيديوهات بلغة الإشارة للصم، والتواصل مع الصم بلغة الإشارة لتقديم الاستشارات الطبية لهم، فضلاً عن تدشين خط ساخن بلغة الإشارة للصم عن طريق تطبيقات للتواصل المرئي مع توفير مترجم للغة الإشارة لتقديم الدعم والاستشارات اللازمة، وصرف الأدوية بالملصقات والفيديوهات الإرشادية المطلوبة.

وقّع مذكرة التفاهم الثلاثية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة ريادة الدكتور عاطف الشاعر المدير التنفيذي للشركة، وعن مجموعة صيدليات ميديسينا عبد الرؤوف الجبور المدير التنفيذي للشركة، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد.

وتعتمد الفكرة في المبادرة الجديدة على توصيل أدوية أصحاب الهمم إلى منازلهم مع توضيح طريقة استخدامها بطريقة برايل للمكفوفين وبلغة الإشارة للصم، وتستهدف أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية في أبوظبي ويقدر عددهم بحدود 950 شخصاً، وأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية في أبوظبي ويقدر عددهم بحدود 1300 شخص، على أن تتوسع المبادرة في مرحلة تالية لتشمل جميع فئات أصحاب الهمم في أبوظبي وكل إمارات الدولة.

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