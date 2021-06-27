«الروح الإيجابية» في شرطة دبي تشارك في حملة «دمي لوطني»

المصدر: (دبي - البيان)

شاركت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ممثلة بمبادرة «الروح الإيجابية» ومكتب التطوير المؤسسي لشؤون المنافذ، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي وخدمة الأمين وصحيفة الإمارات اليوم، في الحملة الوطنية «دمي لوطني»، في معسكر جبل علي.

وشارك ضباط القيادة العامة لشرطة دبي وأكثر من 300 منتسب من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومتطوعو مبادرة «الروح الإيجابية» في التبرع بالدم.

وأكد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن مشاركة شرطة دبي في الحملة تأتي في إطار حرصها على المشاركة في المبادرات الإنسانية الرائدة ومنها مبادرة «دمي لوطني» التي انطلقت في عام 2012، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار العميد شهيل إلى أن التبرع بالدم واجب إنساني عظيم يحمل في طياته معاني وطنية سامية، ويعزز من ترابط أفراد المجتمع ببعضهم بعضاً، ويرسخ مبادئ التطوع والعطاء والمبادرة لفعل الخير، داعياً أفراد الجمهور للتبرع بدمائهم التي تساهم في إنقاذ المرضى والمصابين.

وأضاف العميد شهيل إن المشاركة في مبادرة «دمي لوطني» تعكس جوهر عملنا الذي يرسخ قيم المساعدة والعطاء والتكافل والأمان لتحقيق الاستقرار والسعادة للمجتمع موجهاً شكره إلى المشاركين كافة في الحملة.

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