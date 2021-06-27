«أبوظبي للصيد والفروسية» يُطلق حملة ترويجية عالمية

المصدر: أبوظبي- وام

أطلقت اللجنة العليا المنظمة للدورة الـ 18 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2021»، حملة ترويجية وتسويقية دولية كبرى، من خلال مكاتب المعرض التمثيلية في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، إضافة لمواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم، بهدف استقطاب المزيد من الزوار من مختلف دول العالم، لحضور الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، إذ تتم متابعة فعالياتها بما يزيد على 45 لغة.

وتقام الدورة الـ 18 من المعرض، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر القادمين، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وقال ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، يسعدنا أن نكشف عن 80 نشاطاً حياً وافتراضياً، وفعالية شيقة، بانتظار جمهور المعرض، على مدى أيامه السبعة، والذين تنتظرهم أنشطة تعليمية ومسابقات مبتكرة، وعروض تراثية ورياضية مباشرة، تستقطب الجميع، وتوفر للعائلة المزيد من المرح وفرص التعلم، ولتعزز من جاذبية المعرض مهرجاناً جماهيرياً عائلياً، يهم ويناسب كافة أفراد الأسرة والمجتمع.

ويتجلى غنى المعرض وشموليته، في القطاعات الـ 11 المتنوعة التي يضمها، وتستقطب عشرات الآلاف من الزوار من مختلف الاهتمامات، وتشمل: الفنون والحرف اليدوية، والفروسية، والصقارة، ورحلات الصيد والسفاري، ومعدات الصيد والتخييم، وأسلحة الصيد، ومشاريع تعزيز التراث الثقافي والحفاظ عليه، ومركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق، والمنتجات والخدمات البيطرية، ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ووسائل الإعلام المختصة.

تراث

ويتيح المعرض للزوار، فرصة التعرف إلى ثقافة دولة الإمارات وموروثها الأصيل، من خلال الأنشطة المتنوعة والمبتكرة التي يقدمها لهم، والتي تعمل على رفع الوعي لديهم، حول أهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضات الأصيلة والصديقة للبيئة بنحو مستدام، وهو ما يتجلى من خلال مشاركة العديد من المؤسسات والجهات الإماراتية الرسمية والخاصة المعنية بصون التراث والحفاظ على البيئة، والتي سيتم الكشف عن مشاركاتها الغنية، وأنشطتها المتنوعة، خلال الفترة القادمة.

وتبرز بشكل خاص في المعرض، فعاليات نادي صقاري الإمارات، حيث يقدم برامج حية حول رعاية الصقور، ومبادئ ممارسة الصقارة، ويعرف بمدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، ومركز السلوقي العربي، فضلاً عن إتاحة الفرصة للعائلة والسياح والجمهور عموماً، للتفاعل والتقاط الصور التذكارية مع الصقارين، بصحبة الطيور وكلاب الصيد العربية.

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