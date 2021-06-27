إعلان أسماء الفائزين بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم اليوم

المصدر: دبي - البيان

تعلن جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم أسماء الفائزين في دورتها الثالثة، اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء في الحفل الختامي الافتراضي الذي تنظمه الجائزة في متحف اللوفر أبوظبي، بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، المشرف العام للجائزة، وعدد من أعضاء لجان الجائزة.

رعاية

وتعد جائزة محمد بن زايد لأفضل معلّم إحدى أبرز الجوائز التربوية على مستوى الوطن العربي، إذ تحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي وجه بإطلاقها من أجل نشر ثقافة التميز بين المعلمين محلياً وعربياً، وجعله خياراً استراتيجياً لمنظومة التعليم على المستويين المحلي والإقليمي، لضمان جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز التنافسية الخلاقة بين المعلمين وإبراز إنجازاتهم ومواهبهم وإبداعاتهم، ولتمكين الفكر التربوي المتميز من أن يأخذ طريقه إلى المجتمع المدرسي عبر تنمية مهارات وقدرات وأساليب التعلم لديهم، وتحفيزهم على الإبداع لمواكبة ما يشهده العصر من تطورات ومستجدات علمية وتقنية في قطاع التعليم، لتحقيق أهداف الجائزة ورؤيتها نحو تعليم مستدام يشكل المعلم فيها عصب العملية التعليمية.

وكانت الجائزة قد عقدت اجتماعاً عن بعد للجان الفنية والإعلامية، ترأسه الدكتور حمد أحمد الدرمكي الأمين العام للجائزة بحضور أعضاء اللجان في الدول المشاركة بالجائزة، وذلك لمناقشة مستجدات الجائزة، وجهود أعضاء اللجان في الدول المشاركة، إذ تم استعراض آلية العمل والإجراءات المتبعة منذ انطلاق الجائزة، وصولاً إلى الدورة الثالثة وآلية العمل الاستثنائية التي اعتمدتها الجائزة للتغلب على الظرف الصحي الطارئ عبر تسخير التكنولوجيا لاستمرار أعمالها من دون انقطاع.

كما تمت مناقشة الاستعداد للإعلان عن النتائج الخاصة بالدورة الثالثة من خلال الحفل الافتراضي وسيتم تكريم المعلمين المتميزين الفائزين بمبلغ مليون درهم لكل معلم فائز، كما تم تسليط الضوء على مستجدات الدورة الرابعة للجائزة والدول الجديدة المشاركة في الجائزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز