«كهرباء دبي» تحصد جائزة «الريادة» في الشرق الأوسط لعام 2021

المصدر: دبي - البيان

في إنجاز جديد يؤكد جهودها الاستثنائية في مجال الاستدامة، حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على جائزة «الريادة» في الشرق الأوسط لعام 2021 من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، وذلك في المؤتمر الافتراضي الذي نظمه المجلس على مدى ثلاثة أيام، وتم فيه تكريم المؤسسات التي من خلال ريادتها النموذجية في تطوير مبانٍ خضراء ومستدامة، ساهمت في تحسين جودة الحياة في المجتمعات حول العالم.

وتم اختيار الفائزين من بين أكثر من 10 آلاف مؤسسة تمثل أعضاء المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء لديها ما يزيد على 106 آلاف مشروع مستدام في أكثر من 180 دولة وإقليماً حول العالم.

حرص

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة عن سعادته بهذا الإنجاز في مجال الاستدامة وأضاف: «نحرص في جميع مشروعاتنا ومبادراتنا على الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والكفاءة، ويؤكد حصول الهيئة على جائزة الريادة في الشرق الأوسط لعام 2021 من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، جهود الهيئة في مجال الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، وتشجيع الإبداع والابتكار».

وأشاد الطاير بجهود المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء في تطوير معايير الأبنية الخضراء وتكريم المؤسسات الريادية في هذا القطاع المهم، لافتاً إلى أن الهيئة من أوائل الجهات التي تبنت مفهوم المباني الخضراء في دبي، ومشيراً إلى أن الهيئة حققت في عام 2019 سبقاً عالمياً تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، بحسب تصنيف المدن العالمية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة.

التزام

وأكد المهندس عبدالله عبيد الله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تلتزم في جميع مشروعاتها ومبادراتها أعلى معايير الاستدامة والكفاءة، وذكر أن الهيئة لديها ستة مبانٍ خضراء حاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) تشمل: المبنى المستدام في القوز، أول مبنى حكومي مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء وفق مقياس المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، و«مركز الابتكار» و«مركز البحوث والتطوير» في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة الشبكة الذكية، ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، ومجمّع قطاع توزيع الطاقة في منطقة الروية.

تكريم

قال ماهيش رامانوجام، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء: «بعد عام مليء بالتحديات، من الملهم حقاً تكريم المؤسسات الريادية في مجال المباني الخضراء والتب واصلت التزامها البناء الأخضر والمجتمعات المستدامة والتكيف مع البيئات المتغيرة من حولنا.

لقد ساهمت الجهات الحاصلة على جوائز الريادة لعام 2021 من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء في تطوير المجتمعات حول العالم من خلال المباني الخضراء. وساعدت مساهماتها وجهودها مجتمعاتنا على البقاء آمنة وصحية».

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