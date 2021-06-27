إطلاق ساعة الترشيد بالشارقة 1 يوليو

المصدر: دبي- البيان

كثفت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، جهودها لإطلاق فعاليات ساعة الترشيد، والتي تنظمها الهيئة للعام السابع على التوالي، يوم 1 يوليو كل عام، من الساعة 2.30 ظهراً إلى 3.30، واستقطاب أكبر عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات، وقادة المجتمع، للمشاركة في دعم المبادرة.

وأعلنت إدارة الترشيد، أن عدد الجهات الحكومية والخاصة، والمراكز التجارية التي ستشارك في المبادرة هذا العام، تجاوزت 120 مؤسسة وشركة، وعدد كبير من أفراد المجتمع، بجانب بعض المؤسسات والمنظمات العربية والعالمية.

وأوضحت المهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد، أن تفاعل الدوائر الحكومية والشركات الخاصة والمنشآت وأفراد المجتمع، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والمؤسسات العربية والدولية، مع المبادرة، من خلال إغلاق الأجهزة غير الضرورية، وإجراء أعمال الصيانة والترويج للمبادرة، يسهم في تحقيق نتائج إيجابية كبيرة، ونشر ثقافة الترشيد، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

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