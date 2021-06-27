22 مليون درهم لإنشاء مركز أشعة في مستشفى عجمان التخصصي

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

وقّع حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، رئيس مجلس أمناء مستشفى عجمان التخصصي العام، مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات الأجهزة والمعدات الطبية، لإنشاء مركز أشعة تخصصي، يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مستشفى عجمان التخصصي، التابع لحكومة عجمان، بتكلفة 22 مليون درهم.

ويأتي إنشاء المركز الجديد، ضمن جهود حكومة عجمان في التوسع، وتطوير الخدمات العلاجية، تماشياً مع ازدياد الكثافة السكانية في الإمارة، وضمن استراتيجية الحكومة في تعزيز مسيرة تحديث وتطوير خدمات الرعاية الصحية، كما يتم افتتاح عدد من العيادات التخصصية، تزامناً مع إنشاء مركز الأشعة الجديد.

وقال حمد الشامسي: «سيوفر مركز الأشعة الجديد، الذي يعد الأول من نوعه في المناطق الشمالية، أحدث أجهزة التصوير التشخيصي المجهزة بقدرات الذكاء الاصطناعي، والتي تدعم التوسع الكبير في التخصصات الفرعية، والتطبيقات والتخصصات الدقيقة، والأشعة التداخلية والجراحية».

وأشار إلى أن المركز سيعمل على تشخيص الحالات المرضية، باستخدام أحدث أجهزة الأشعة العالمية، والذكاء الاصطناعي، وسيضم جهاز رنين مغناطيسي بقوة 1.5 تيسلا، وجهاز أشعة مقطعية 128 شريحة، مجهز بأحدث التقنيات، لتصوير القلب والشرايين، وجهاز أشعة سينية رقمي، إضافة لجهازي سونار لتصوير القلب والأوعية والشرايين والبطن، كما يضم وحدة تصوير اختصاصية حديثة ومتكاملة، لزيادة الخدمات المقدمة للجمهور، وخصوصاً الأشعة القلبية والتصوير الرئوي، وتصوير العظام.

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