مؤتمر أمراض القلب يناقش علاج الشريان التاجي

المصدر: دبي- البيان

انطلقت أمس، فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر حول أمراض القلب والشرايين، تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وبالتعاون العلمي مع جمعية القلب الخليجية.

ومن أبرز الموضوعات التي يناقشها المؤتمر، تشخيص وعلاج أمراض الشريان التاجي، كما في حالات الاختلال الوظيفي للبطين الأيسر، والمصاحب لأمراض الأوعية الدموية المتعدد، كما سيتم مناقشة النتائج والتعقيدات الناتجة عن استبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة، وعمليات زرع الصمام، أو استخدام مشبك الصمام الميترالي، والتركيز على كيفية معالجة حالات فشل القلب، ودور مقاربة الفرق الطبية في التعامل مع هذه الحالات، بالإضافة إلى الفيزيولوجيا الكهربائية، ومنظمات ضربات القلب، كما في حالات انقباض البطين المبكر.

أهداف

وقال الدكتور وائل المحميد رئيس المؤتمر: «يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مبدأ الاهتمام بتطوير الكوادر الطبية، وخلق بيئة حاضنة للخبراء والمختصين، سعياً لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لجميع فئات المجتمع، ومن أهم ما يميز المؤتمر، طرحه لجميع المواضيع على شكل حالات واقعية، ما يشجع على المشاركة والحوار بين أعضاء لجنة النقاش والحضور، حيث تضم قائمة المتحدثين في المؤتمر، عدداً من المختصين من كليفلاند كلينيك ومايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة من أبرز الأطباء في تخصصات القلب والأوعية الدموية من الدولة».

وأعرب عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عن سعادته لانطلاق فعاليات المؤتمر، مؤكداً دعم الجائزة لهذا الحدث، خاصة في مثل هذه الأوقات، للنهوض بالبحث العلمي، والارتقاء بالقطاع الصحي، محلياً وعالمياً، والذي بات على قائمة الأولويات.

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