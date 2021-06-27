«أصدقاء مرضى السرطان» تنظم الملتقى الخليجي الأول للناجين غداً

المصدر: الشارقة- البيان

تنظم جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المؤسسة المجتمعية ذات النفع العام المعنية بنشر الوعي حول مرض السرطان وتوفير الدعم اللازم لعلاجه، «الملتقى الخليجي الأول للناجين 2021»، افتراضياً غداً، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، تحت شعار «معاً ننتصر»، وذلك عبر حساب الجمعية على منصة يوتيوب، بين الساعة 11 صباحاً و1:00 ظهراً.

أهمية

وحول أهمية الملتقى قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «يأتي تنظيم الجمعية للملتقى، ترجمة لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، والرامية إلى حشد الجهود المجتمعية والمؤسسية لمكافحة مرض السرطان، ورفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عنه وترسيخ ثقافة الفحوصات الذاتية، بهدف التقليل من الإصابة بهذه الأمراض، وخصوصاً أن الملتقى يعد الأول من نوعه لجهة ابتعاده عن الجانب التخصصي الطبي، والسعي لتسليط الضوء على تجارب ملهمة ومؤثرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لمرضى عايشوا المرض وتغلبوا على جميع التحديات والصعوبات التي واجهتهم، وذلك بهدف توجيه رسائل توعوية تحفز أفراد المجتمع على الالتزام الشخصي باتخاذ الإجراءات الفعالة للمساهمة في الحد من تأثير المرض على الشخص والمجتمع المحيط به».

تجارب

ويستهدف الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، تسليط الضوء على تجارب الناجين في هذه الدول، وأهم التحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم العلاجية، وإبراز القصص الناجحة والملهمة للناجين من السرطان.

وسيمثل كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في الملتقى أحد الناجين من السرطان لمشاركة الحضورتجربته مع المرض والصعوبات التي واجهته وكيفية تجاوزها على المستويين الشخصي والمجتمعي، والجمعيات المشاركة هي، جمعية البحرين لمكافحة السرطان، والجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، والرابطة العمانية لسرطان الثدي، وجمعية زهرة، والجمعية القطرية للسرطان، والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، بالإضافة إلى جمعية أصدقاء مرضى السرطان ومقرها الشارقة.

تفاصيل

يتضمن الملتقى، كلمة لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، كما سيكون هناك مداخلة خاصة للدكتور وليد عبدالله أحمد البطاطي من مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، وفقرة خاصة للناجية والمؤثرة على وسائل التواصل ياسمين يسري، وسيقدم الملتقى كل من الإعلامية علياء الشامسي معدة ومقدمة برامج في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والإعلامي الدكتور سعيد العمودي مقدم برامج تلفزيونية بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي بالشارقة.

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