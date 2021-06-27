فرحة عارمة بعد الإعلان عن الفائزين بـ"جوائز بيسل للربيع"

المصدر: البيان

ملأت الإثارة والحماس الغرفة إبان تسليم مفاتيح سيارات شفروليه ماليبو الجديدة كلياً إلى الفائزين في عرض "جوائز الربيع" الترويجية ضمن مهرجان بيسل.

وشهد العرض الترويجي الذي استمر لمدة شهر، مئات المشاركات، حيث قام عملاء "إيس هاردوير" و"كارفور" بشراء مكنسة بيسل كهربائية للحصول على فرصة للفوز بسيارة شيفروليه ماليبو.

وقالت السيدة هميسة، الفائزة من “كارفور مول الإمارات” والتي حضرت حفل توزيع الجوائز: "في البداية كنت أنوي شراء مكنسة كهربائية ووضعت لذلك ميزانيةً محدودة، ولكن عندما وصلت المتجر، شرحت لي مسؤولة المبيعات عن بيسل وأوضحت لي تفاصيل الموديلات المختلفة. في البيت لدينا طابق علوي وطابق سفلي، لذا فإن الوزن الخفيف للمكنسة اللاسلكية سيكون مثاليًا. ولأنها احتوت على كل الخصائص التي أحتاجها، اخترت مكنسة بيسل Omni Pet Cordless Handstick اللاسلكية.

"كانت الميزة الأكبر بالنسبة لي هي خاصية عدم التفاف الشعر، حيث لا يعلق الشعر داخل الشعيرات الموجودة في أسفل المكنسة. إنها حقًا مكنسة كهربائية يدوية لاسلكية رائعة!

"عطلت سيارتي قبل بضعة أيام فقط من تلقي مكالمة من بيسل قائلة إنني ربحت. في البداية لم أصدق.. وفي الواقع، ما زلت لا أصدق! شكراً بيسل!".

كما حضر السيد محمد الفائز بجائزة "إيس هاردوير دبي فستيفال بلازا" حفل التكريم، قائلاً: "كوننا نستخدم أجهزة بيسل لأول مرة، كانت تجربتنا مع المنتج ممتعة للغاية. تتميز غسالة السجاد والمكنسة الكهربائية للأرضيات الصلبة من HydroWave ٢-في-١ بقدرة تنظيف قوية للغاية وسهلة الاستخدام، وهي عملية جداً في التنظيف الروتيني اليومية، إذ تعمل في الكنس الكهربائي والغسيل في نفس الوقت، مما يجعله ممتعًا للغاية مع حوادث الفوضى داخل المنزل.

مع بيسل، فُزنا مرتين: منتج رائع، ثم سيارة! في البداية لم أكن أعتقد أن قسيمتي هي "الفائزة" لأنني لم أفز بأي شيء من قبل، والجائزة لم تكن متوقعة أبداً. أنا سعيد جداً بالمنتج الرائع والسيارة الجديدة!

ومن جهتها قامت السيدة فاتن البلطجي، المدير العام لشركة بيسل الشرق الأوسط وشركة ريدج التجارية، الموزع الرسمي لبيسل في الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالمدير الإداري السيد نادر الحلبي، بتسليم المفاتيح للفائزين: " إنه لأمر رائع أن منتجاتنا لا تساعد عملاءنا في تنظيف منازلهم فحسب، بل تضيف البهجة إلى حياتهم خلال هذه الفترات التي تتسم بالتحديات".

وبناءً على نجاح برنامج"جوائز الربيع" من مهرجان بيسل، تخطط بيسل الشرق الأوسط لإطلاق المزيد من العروض الترويجية المثيرة. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة BISSELLarabia.com ،متابعة بيسل على فيسبوك وإنستغرام: @BISSELLArabia.

حول "بيسل هوم كير".

على مدار أكثر من 140 عاماً، طوّرت شركة "بيسل هوم كير" ومقرها ميشيغان، الولايات المتحدة، حلولًا مبتكرة للعناية بالأرضيات تجعل التنظيف أسهل وأكثر سلاسة. تدرك بيسل أن الاستمتاع بالحياة بشكل كامل غالباً ما يعني المزيد من الفوضى، وأن أدوات التنظيف المريحة والسلسة تساعدنا على الاستمتاع بلحظات الحياة الجميلة، حتى اللحظات الأكثر فوضوية! وتعد الشركة الآن في جيلها الرابع من القيادة العائلية، إذ تزود المنازل في جميع أنحاء العالم بالمكانس، وآلات تنظيف السجاد، ومنظفات الأرضيات الصلبة، وتركيبات التنظيف المبتكرة. لمزيد من المعلومات حول مجموعة بيسل الكاملة لمنتجات العناية بالأرضيات، تفضل بزيارة: https://www.BISSELLarabia.com.





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