«الطوارئ والأزمات» تطلع على الإجراءات الاحترازية في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، الخميس الماضي، سيف الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تمت مناقشة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتبعها الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، كما تم بحث الوضع الصحي في الإمارة، ‏وتداعيات انتشار فيروس كورونا، ‏‏والإجراءات والحملات التي أطلقها الفريق المحلي للحيلولة دون انتشار الفيروس.

حضر اللقاء العميد عبدالله بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة وعدد من أعضاء الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة.

وخلال اللقاء تعرّف نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذها الفريق المحلي بالشارقة، ومدى جاهزيته الكاملة لكبح سرعة انتشار الفيروس، بفضل الجهود المبذولة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز جودة الحياة وبث روح الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع.

وتفقد نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مراكز التطعيم المعتمدة المنتشرة في مختلف أنحاء مدينة الشارقة والتي توفر اللقاح بالمجان للمواطنين والمقيمين، كما تفقد عدداً من المراكز الصحية والمقار التي تم تخصيصها لإعطاء جرعات التطعيم ضد «كوفيد 19»، وكذلك المقار التي يجري فيها فحوصات فيروس كورونا.

كما تعرّف على الحملات التي أطلقها الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، منها حملة أمنية لتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية في المساجد والجوامع التي تقع في نطاق المناطق الصناعية والتجارية والسكينة بعنوان (سلامة).

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي على أهمية تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والمدنية المعنية لمواجهة المخاطر المختلفة والكوارث التي قد تحدث، وسرعة التعامل في إيجاد الحلول المناسبة تحقيقاً لأمن واستقرار المجتمع.

من جهته أعرب سيف الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تقديره للجهود المبذولة من الفريق المحلي بالشارقة في الاهتمام بالمتابعة والمحافظة على مستوى الجاهزية والاستعداد للتصدي لكل حالات الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز