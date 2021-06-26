تنويه مهم من سفارة الإمارات في روسيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سفارة الإمارات في روسيا، أن العاصمة موسكو فرضت تدابير وقائية جديدة منذ تاريخ 22 يونيو 2021.

وقالت السفارة عبر حسابها بـ "إنستغرام"، "مواطنينا الأعزاء، تود سفارة الدولة لدى روسيا الاتحادية لفت عنايتكم بأنه تم فرض تدابير وقائية جديدة في موسكو بدءً من تاريخ 22 يونيو 2021، حيث قررت السلطات المحلية لمدينة موسكو فرض اجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم وضع شروط للدخول إلى المطاعم والمقاهي في مدينة موسكو ابتداء من 28 يونيو 2021م.

- لا يمكن زيارة المطاعم والمقاهي في مدينة موسكو إلا بعد توفر أحد الشروط الآتية :

- الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

- تقديم مايثبت الإصابة بفيروس كورونا المستجد في آخر 6 أشهر.

- تقديم فحص PCR يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على أن يكون الفحص قد تم خلال 72 ساعة أو أقل.

إثبات أحد هذة الشروط يكون من خلال تقنية QR Code، ولن يتم قبول أي شهادة ورقية لا تحتوي على QR Code.

كما أنه لابد من الخضوع لاختبار PCR في أحد المختبرات في مدينة موسكو التي تنقل البيانات إلى النظام الموحد للمعلومات الطبية والتحليلات (EMIAS.info).

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