نادي الشارقة للصحافة يطلق النسخة الثالثة من «إثمار» 5 يوليو المقبل

المصدر: الشارقة- وام

أعلن نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن عقد النسخة الثالثة من برنامج «إثمار»، عبر برامج وسائل الاتصال المرئي، خلال الفترة من 5 حتى 14 من يوليو المقبل، مستهدفاً الطلبة من سن 10 إلى 17 عاماً، من خلال خطة تدريبية شاملة، تسهم في تعزيز الوعي الإعلامي لدى الجيل الصاعد، وتعريفهم بمفاهيم العمل الصحافي والإعلامي، بالتعاون مع عدد من الجهات والشخصيات الإعلامية المشهود لها بالكفاءة والمهنية.

واستقبلت النسخة الثالثة - التي اتخذت «فنيات صناعة المحتوى» محوراً عاماً لها - 51 طلب التحاق عبر المدارس والجهات المعنية بالنشء، ومن المقرر أن يعقد النادي المقابلات التقييمية للمرشحين يوم غد، حيث سيتم اختيار 20 طالباً من بين المرشحين، وفقاً لمنهجية ومعايير، تضمن اهتمام الطلبة بموضوع التدريب، والمهارات الأساسية اللازمة، ومدى استعدادهم، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ورش عمل

ويتضمن البرنامج ورش عمل تفاعلية وتدريبات نظرية وعملية، تشمل كافة مراحل صناعة المحتوى المكتوب والمرئي، بدءاً من أخلاقيات صانع المحتوى، مروراً بالفكرة والتنفيذ، وحتى التقييم، لا سيما فنيات صناعة المحتوى بمنصات التواصل الحديثة، وكيفية الاستفادة الإيجابية منها، كما يتضمن البرنامج جولات افتراضية ميدانية لمؤسسات صحافية وإعلامية، للتعرف عن قرب إلى آلية إنتاج المواد الإعلامية المختلفة.

وأكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حرص البرنامج الذي يحظى بإقبال متزايد سنوياً على مواصلة أهدافه في بناء الكوادر الإعلامية، وتنمية مهاراتهم.. مشيراً إلى دور البرنامج في استكشاف المواهب الإعلامية، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية للمساهمة في إعدادهم لصناعة المشهد الإعلامي وتطويره.

ووجّه علاي الشكر والعرفان للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، لدعمه الدائم لأنشطة نادي الشارقة للصحافة، ومتابعته المستمرة لبرنامج إثمار، انطلاقاً من حرصه على تنمية الثقافة الإعلامية لدى النشء، وبناء مهاراتهم الإعلامية، ما يسهم في إعداد الكفاءات القادرة على قيادة العمل الإعلامي مستقبلاً، بأعلى المعايير المهنية، لحمل رسالة الإمارات إلى العالم، ومواكبة قفزاتها التطويرية النوعية، بما يدعم مسيرتها التنموية.

ولفت علاي إلى دور البرامج التي تركز على تدريب النشء على مهارات صناعة المحتوى، والتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي بإيجابية، بما يعود عليهم بالنفع والاستفادة، باعتبارها وسيلة إعلامية باتت تشكل تأثيراً كبيراً، وتسهم في اكتشاف المواهب والقدرات التي يذخر بها الجيل الجديد، خاصة مع التزايد المتلاحق لعدد مستخدمي تلك المنصات، من الفئات العمرية المختلفة.

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