مركز عجمان للاتصال يحصل على «الدرع الذهبية» من جائزة ستيفي العالمية

المصدر: عجمان - وام

حصل مركز عجمان للاتصال على الدرع الذهبية لجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 2021، عن فئة التميز في الابتكار الحكومي «للمنظمات لأكثر من 100 موظف».

وقال زبير الجنيدي مدير مركز عجمان للاتصال إن المشاركة والفوز بهذه الجوائز العالمية يحثانا على بذل المزيد من العطاء وتطوير وتقديم خدمات حكومية ذات كفاءة عالية.

وأوضح أن المركز هو المركز الحكومي الموحد للجهات الحكومية في إمارة عجمان ما يضع على عاتقه جهداً وعملاً كبيرين كونه يخدم عملاء من شرائح المجتمع كافة لافتاً إلى أنه يتبع مجموعة من الإجراءات لتوفير خدمات ذات جودة عالية ومنها زيادة ساعات العمل لتصبح 24 ساعة على مدار الأسبوع واختيار موظفين يتحدثون باللغات الإنجليزية والأوردية إلى جانب العربية، واستخدام التقنيات الحديثة لاستقبال المعاملات وتوثيقها وتتبع سير العمل من بدايتها حتى إغلاقها عبر النظام الإلكتروني.. مؤكداً أن تنوع قنوات تقديم الخدمة من الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وغيرها يضمن سلاسة وسرعة إنجاز المعاملات.

جدير بالذكر أن جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، تشمل 8 برامج وتستهدف تكريم الشركات بأشكالها كافة، والأفراد الذين يقفون خلف إنجازاتها المتميزة، أينما كانوا حول العالم.

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