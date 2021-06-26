تعاون بين «رأس الخيمة للمواصلات» والجامعة الأمريكية لتأهيل الكوادر الشبابية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

وقعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات والجامعة الأمريكية برأس الخيمة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم الشراكة الاستراتيجية من خلال تقديم الحلول المبتكرة وخلق فرص بالتعاون المشترك لتأهيل كوادر شبابية مؤهلة لخوض مضمار العمل بتميز ونجاح بما يلبي رؤية رأس الخيمة 2030.

ويأتي توقيع المذكرة تتويجاً للجهود والأهداف المشتركة بين الطرفين لتلبية الاحتياجات المجتمعية في ظل النمو والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة رأس الخيمة، ووقع المذكرة نيابةً عن الطرفين المهندس إسماعيل حسن البلوشي المدير العام للهيئة، والبروفيسور حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي المدير العام للهيئة، نتطلع من خلال هذا التعاون إلى تحديد الأولويات وتبادل المعلومات والدراسات والبيانات والعمل على نشر الوعي وتحقيق الأثر الإيجابي من خلال تنفيذ دورات تدريبية متخصصة ودراسات أكاديمية تساهم في تطوير منظومة النقل والمواصلات في الإمارة، كما أن هذه الشراكة ستتيح المجال للمشاركة في تأهيل وتدريب طلاب الجامعة للانخراط في بيئة العمل لصقل مهاراتهم ولتحقيق التكامل مع البرامج الأكاديمية التي حصلت عليها الجامعة.

وأكد البروفيسور حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية رأس الخيمة ومسؤولياتها في تقديم الدعم العلمي والأكاديمي لتلبية تطلعات ومتطلبات المجتمع والجهات المعنية وإعداد جيل من الكفاءات والخبرات العلمية والعملية المتميزة في مختلف المجالات الفنية والإدارية بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية وجودة الحياة في إمارة رأس الخيمة.

وأشار إلى مدى أهمية هذا التعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة والذي من شأنه تسهيل وتوفير خدمات النقل بين الحرم الجامعي ومركز المدينة وكذلك الإمارات الأخرى ما سيتيح سهولة التنقل لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي المحيط.

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