محاضرة افتراضية عن أضرار المخدرات بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة-البيان

انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره، نظمت إدارة مكافحة المخدرات محاضرة توعوية افتراضية مباشرة عبر حسابها الرسمي الاجتماعي «انستغرام»، قدّمها الرائد عبد الناصر الشيراوي رئيس قسم عمليات مكافحة المخدرات – خبير ومحاضر معتمد في وزارة الداخلية، جاءت بعنوان «أضرار المخدرات»، بحضور عدد كبير من منتسبي القيادة وأفراد المجتمع، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار «ملتزمون يا وطن... المخدرات آفة».

اشتملت المحاضرة على عدد من المحاور الرئيسية الهامة، حيث استعرض خلالها أسباب تعاطي المخدرات وأضرارها، متناولاً أكثر أنواع المخدرات انتشاراً، وتطرق إلى بعض الجوانب القانونية في جرائم المخدرات وكيفية التعرف على المتعاطي، وذكر بأن نجاح خطط وبرامج مكافحة هذه الآفة يعتمد على تعاون الجمهور والوعي بمخاطر المخدرات على الشباب باعتبارهم القوة الفاعلة والمنتجة في مسيرة التنمية والتطوير، وأكد على أهمية دور الأسرة والمجتمع في توفير الوقاية ودعم التماسك الداخلي لدى الفئات المعرضة لخطر الإدمان، وتحدث حول دور الإدارة في احتواء المدمنين وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية اللاحقة وعلاجهم.

وقدّم في نهاية المحاضرة العديد من النصائح لتجنب الوقوع في براثن هذه الآفة وضرورة الابتعاد عن هذه السلوكيات الخاطئة، ونشر الوعي بمحاربتها لما لها من آثار خطيرة في المجتمع، واستقبل مداخلات الحضور وأجاب عن كافة الأسئلة والاستفسارات الواردة من جانبهم.

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