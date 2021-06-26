ما هو دليل الوالدين للوقاية من المخدرات؟

المصدر: البيان

تعد الأسرة خط الدفاع الأول ضد المخدرات، ونقدم لكم دليل الوالدين للوقاية من المخدرات:

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ويأتي دليل الوالدين للوقاية من المخدرات بهدف رفع الوعي المجتمعي بأخطار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنمية المهارات الشخصية والقيم الأخلاقية المعززة للسعادة والإيجابية، وتعزيز دور الأسرة في المساهمة في الوقاية من المواد المخدرة المشاركة في إعداد الكفاءات المتخصصة في مجال الوقاية من المواد المخدرة والمساهمة في حماية الأسر من خطر المخدرات وتنمية مهاراتها لحماية الأبناء من التعاطي وتمكينها من إدارة ومعالجة كافة المخاطر التي تحيط بهم. ويهدف هذا الدليل بشكل خاص إلى تعريف الوالدين بمخاطر المخدرات من خلال التعريف بها وتعريفهما بالمعتقدات الشائعة وتصحيحها في الإطار السليم وتقديم وسائل الوقاية والمخاطر التي تحيط بالأبناء وتعريفهما بدورهما الوقائي وتمكينهما من الكشف والتدخل المبكر الوقائي لحماية الأسرة إلى جانب تنمية المهارات القانونية في هذه المجالات.

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