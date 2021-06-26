طرق دبي تفتتح المحطة النموذجية لركاب الحافلات في عود ميثاء

المصدر: البيان

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، محطة عود ميثاء لحافلات المواصلات العامة، التي تعد أحدث محطات الحافلات التي تتميز بتصميمها النموذجي الحديث، وتكاملها مع مترو دبي ومركبات الأجرة، حيث تبعد عن محطة مترو عود ميثاء قرابة 300 متر، وتقدم المحطة مفهوماً جديداً في خدمة المواصلات العامة، عبر توفير مرافق متكاملة لخدمة الركاب، من مواقف للمركبات والدراجات الهوائية، ومساحات مكتبية، وأخرى لخدمة المتعاملين، ومحلات تجارية، وأجهزة الخدمة الذاتية.

وأكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن إنشاء محطة ركاب حافلات المواصلات العامة يأتي استكمالا لجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي، بغية تشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعية في تنقلاتهم اليومية، حيث روعي في تصميم المحطة النظام العصري ومتطلبات الاستدامة ومتطلبات ذوي الهمم والانسجام مع هوية وشكل محطات هيئة الطرق والمواصلات، مشيراً إلى أن دور المحطات الجديدة يتجاوز المفهوم السائد في نقل الركاب فقط، بل يتعداه إلى تقديم خدمات متكاملة للركاب، مثل توفير مواقف المركبات والدراجات الهوائية، والتكامل مع خدمة مترو دبي، ومركبات الأجرة.

تفاصيل المحطة

تمتد محطة حافلات عود ميثاء على مساحة 9640 مترا مربعا، ويمتاز موقعها بكثافة سكانية عالية وقربها من محطة مترو عود ميثاء، ومن المدارس وأندية الجاليات والمكاتب التجارية، وتتكون المحطة من طابق أرضي وثلاثة أدوار متكررة وسطح لمواقف المركبات، وروعي في تصميمها التكامل مع منظومة المواصلات العامة في المنطقة، حيث خصصت مواقف للحافلات والمركبات الخاصة ومركبات الأجرة، ومن المتوقع أن يصل متوسط أعداد الركاب مستقبلياً إلى 10 آلاف راكب يومياً، وتضم 9 مواقف تشغيلية للحافلات و 11 موقفاً لاستراحة حافلات المواصلات العامة، و350 موقفاً للمركبات، و23 موقفاً للدراجات الهوائية، وتضم مرافق المحطة منطقة تحميل وتنزيل الركاب، ومواقف لحافلات الانتظار والطوارئ، ومواقف لمركبات الأجرة وللموظفين والزوار، واستراحات عمومية مجهزة، واستراحة وكافيتريا للسائقين، ومصلّى (للرجال) ومصلى (للسيدات)، ومكاتب للموظفين، ودورات مياه، إلى جانب محلات تجارية ومساحات استثمارية، بعضها مخصص للشركات الصغيرة التي يديرها مواطنون، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مواقع لأجهزة الخدمة الذاتية والدفع الإلكتروني، وأجهزة بطاقات (نول)، وجهاز عرض مواعيد الحافلات، ومؤشر قياس سعادة المتعاملين، وأجهزة الصراف الآلي، وأجهزة بيع المرطبات والوجبات الخفيفة.

وتخدم المحطة ثمانية خطوط للحافلات، سبعة منها خطوط للنقل العام، وخط واحد لتغذية محطات المترو، تعمل عليها 40 حافلة، وتربط هذه الخطوط العديد من المناطق والمرافق الحيوية مثل دبي مول، والقصيص، وبرجمان، ومتحف دبي، والمدينة العالمية، ووافي سيتي، والسيف، والخليج التجاري، والنهدة، والصفا، والسطوة.

محطات منجزة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات افتتحت أربع محطات لحافلات المواصلات العامة هي محطات الغبيبة، والجافلية، واتصالات، والاتحاد، وتضم محطة الغبيبة ستة مبان، وتبلغ مساحتها 2452 متراً مربعاً، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 15000 راكب يومياً، فيما تشمل محطة الجافلية للحافلات، مبنى لمحطة الحافلات ومبنى متعدد الطوابق يتألف من طابق أرضي ودورين وسطح لمواقف المركبات، ويبلغ إجمالي المساحة المبنية 19 ألف متر مربع، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحطة بنحو 7000 راكب، أما محطة الاتحاد للحافلات في منطقة ديرة فتضم ثلاثة مبان، وتبلغ مساحة المحطة 2180 مترا مربعا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 7500 راكب، وتتألف محطة الحافلات المتصلة بمحطة مترو اتصالات، من مبنى أرضي وميزانين، وتبلغ مساحتها 708 أمتار مربعة، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 4500 راكب.

طرق دبي تفتتح محطة عود ميثاء لحافلات المواصلات العامة، التي تعد أحدث محطات الحافلات، وتتميز بتصميمها النموذجي الحديث، وتكاملها مع #مترو_دبي ومركبات الأجرةhttps://t.co/97P2YuCGBc@rta_dubai#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/D2MWOSDZnr — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 26, 2021

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