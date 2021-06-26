إطلاق حملة «سلامة» لتعزيز التدابير الاحترازية في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلق الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشرطة الشارقة، حملة أمنية لتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية في المساجد والجوامع التي تقع في نطاق المناطق الصناعية والتجارية والسكنية بعنوان (سلامة).

وتهدف الحملة التي انطلقت صباح أمس، إلى خفض التدفق على المساجد التي لا تستوعب أعداداً كبيرة من المصلين في المناطق الصناعية والتجارية والسكنية، واضطرارهم إلى الصلاة في الساحات الخارجية في هذه الأجواء الحارة من الصيف، عبر تحويل مسارات حافلات العمال ونقلهم إلى المساجد الكبيرة الموجودة على الميادين الرئيسية للإمارة، التي تستوعب أكبر عدد من المصلين وفق تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الجائحة، وتسهيلاً على المصلين.

جاء تنظيم هذه الحملة بناءً على توجيهات اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، وذلك عبر توعية المصلين القادمين من المناطق الصناعية برسائل نصية تم إرسالها مسبقاً إلى الشركات الحاضنة لهم، توضح سير عمل الحملة، وتنوه إلى ضرورة تكاتف الجهود مع الجهات الأمنية للتخفيف من الازدحامات في مساجد المناطق السكنية، والالتزام بأداء صلاة الجمعة في المساجد الكبيرة المنتشرة في إمارة الشارقة.

وتحرص شرطة الشارقة على تكثيف الوجود الأمني على مستوى الإمارة، تحقيقاً لأمن والسلامة المجتمع، وتأكيداً على الجهود التي يبذلها شركاؤها الاستراتيجيون الذين كان لهم الأثر الكبير في نجاح الحملة، والدور الفعال في تحقيق أهدافها العامة.

كما تدعو شرطة الشارقة أفراد المجتمع والجهات المختلفة بالتكاتف وتوحيد الجهود في الالتزام بتطبيق بروتوكول الصحة والسلامة العامة والمساهمة معها في الحد من انتشار فيروس «كورونا».

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