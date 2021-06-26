سفير الدولة ورئيس برلمان جزر القمر يبحثان التعاون

المصدر: موروني - وام

التقى سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية جزر القمر المتحدة موستدروين عبدو رئيس برلمان جزر القمر، في موروني.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تطوير العلاقات الثنائية، بجانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد المقبالي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأكد حرص دولة الإمارات على استمرار التعاون والتنسيق مع جمهورية جزرالقمر المتحدة سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الإقليمية والدولية للدفع بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب، بما يحقق مصالح وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وقدم رئيس برلمان جزر القمر خالص الشكر إلى دولة الإمارات على دعمها المتواصل لبلاده ووقوفها إلى جانبها لتجاوز جميع التحديات خاصة خلال جائحة «كوفيد - 19».

وأكد الجانبان الحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي على المستويات كافة بما فيها تعزيز العمل البرلماني بهدف توحيد المواقف حول القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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