انطلاق مؤتمر أمراض القلب والشرايين بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

انطلقت في دبي أمس فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر حول أمراض القلب والشرايين، برعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وبالتعاون العلمي مع جمعية القلب الخليجية، ويستمر يومين في فندق «لو ميريديان» المطار.

وأوضح الدكتور وائل المحميد، رئيس المؤتمر، أن الحدث - الذي شارك فيه عدد من الخبراء والأطباء المختصين بأمراض القلب والشرايين - يهدف إلى ترسيخ مبدأ الاهتمام بتطوير الكوادر الطبية وخلق بيئة حاضنة للخبراء والمختصين سعياً لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لجميع فئات المجتمع، لافتاً إلى أن أهم ما يميز المؤتمر طرحه لحالات واقعية ما يشجع على المشاركة والحوار بين الحضور.

وذكر أن قائمة المتحدثين في المؤتمر تضم عدداً من المختصين من «كليفلاند كلينيك» و«مايو كلينك» في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة من أبرز الأطباء في تخصصات القلب والأوعية الدموية من الدولة.

فعاليات

ولفت عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، إلى أهمية عقد فعاليات المؤتمر، مؤكداً دعم الجائزة لهذا الحدث خاصة في مثل هذه الأوقات، ومواصلة تحقيق أهداف الجائزة في النهوض بالبحث العلمي والارتقاء بالقطاع الصحي محلياً وعالمياً، والذي بات على قائمة الأولويات.

ومن أبرز الموضوعات التي ستناقش من خلال المؤتمر تشخيص وعلاج أمراض الشريان التاجي والتعقيدات الناتجة عن استبدال الصمام الأورطي ومعالجة حالات فشل القلب والفيزيولوجيا الكهربائية ومنظمات ضربات القلب، بالإضافة إلى أمراض الأوعية الدموية الطرفية والأمراض الخلقية ذات الصلة بالجهاز الدوري.

ويستهدف المؤتمر جذب العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين يلعبون دوراً في رعاية المرضى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية بمن فيهم أخصائيو أمراض القلب وجراحو القلب وأخصائيو الطب الباطني والأطباء المقيمون ومساعدو الأطباء والممرضون والموظفون المختصون في مجال الخدمات الطبية الداعمة في رعاية مرضى القلب والأوعية الدموية.

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