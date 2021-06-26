بلدية دبي تخالف 5 مؤسسات وتوجه 45 تنبيهاً

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

نفذ مفتشو بلدية دبي، أول من أمس، 2288 زيارة تفتيشية على المؤسسات، أسفرت عن مخالفة 5 مؤسسات، وتوجيه 45 تنبيهاً، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2238 مؤسسة، كما بلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %.

وتهدف بلدية دبي من خلال الجولات التفتيشية على المؤسسات إلى تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث يواصل مفتشو البلدية متابعة تنفيذ المؤسسات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتي تتضمن اشتراطات ملزمة في المؤسسات منها:

التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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