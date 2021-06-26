«كهرباء دبي» تهيّئ البيئة الحضرية والمجتمعية لتمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي البيئة الحضرية والمجتمعية في إمارة دبي، لتمكين أصحاب الهمم كأفراد منتجين ومتفاعلين مع سائر أفراد المجتمع، من خلال تسهيل وصول موظفيها ومتعامليها من أصحاب الهمم إلى خدماتها ومبانيها ومرافقها بما فيها مراكز إسعاد المتعاملين.

ونجحت الهيئة في تهيئة كافة بيئتها بنسبة 100% عام 2019 بالتوافق مع كود دبي للبيئة المؤهلة وإعادة تصميم مراكز إسعاد المتعاملين لتكون سهلة الوصول لأصحاب الهمم وفق المعايير الدولية الأخرى مثل «BSI8300» بهدف توفير تجربة سلسة ودامجة لأصحاب الهمم.

تمكين

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن تجربة الهيئة الرائدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم واستراتيجيتها لدمج وتمكين أصحاب الهمم تنسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم.

وتوفر الهيئة لأصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين أنظمة ذكية وخدمات مساندة تسهل وصولهم إلى المعلومات والمرافق المختلفة داخل مباني الهيئة منها.. خرائط تفاعلية مع إشعارات صوتية تعمل على تزويد أصحاب الهمم بالمعلومات والاتجاهات المطلوبة لوصولهم للأماكن المقصودة في داخل مباني الهيئة.

وتتيح الهيئة أداة تدريب إلكترونية وتقييمية لتدريب الموظفين المتخصصين في مجال الهندسة والتصميم على تطبيقات كود دبي للبيئة المؤهلة والإشراف الفني على الأعمال، مما يعزز خبراتهم الفنية والعملية.

تهيئة

ونجحت الهيئة في تهيئة كافة المباني والمرافق التابعة لتكون صديقة لأصحاب الهمم في جميع حالات الطوارئ عبر وضع أجهزة الإنذار السمعية والبصرية وأجهزة إنذار دورات المياه وكراسي الإخلاء في جميع طوابق الهيئة.

وأطلقت الهيئة عام 2019 مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» الهادفة إلى تأهيل الشركات التابعة لها في مجال الدمج المؤسسي لأصحاب الهمم.. كما قدمت الهيئة برامج تدريبية وتوعوية للموردين ولعدد من الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحفيزهم على تطبيق المتطلبات اللازمة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم.

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