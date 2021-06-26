بحث التعاون بين أكاديمية سيف بن زايد والشرطة الأردنية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحث اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال استقباله بمكتبه، العميد ظاهر المقداد، الملحق العسكري بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، فرص تعزيز التعاون المشترك بين الأكاديمية والشرطة الأردنية في مجالات التدريب الشرطي والأمني.

وأعرب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عن شكره وتقديره للجهود المقدمة من الشرطة الأردنية في تدريب منتسبي شرطة أبوظبي على أفضل البرامج والأنشطة التدريبية، والتي تسهم في صقل معارفهم وتعريفهم بالمستجدات التطويرية.

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