شرطة الشارقة تكرّم ضباطاً تقديراً لجهودهم في العمل

المصدر: الشارقة - البيان

كرم العقيد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، عدداً من الضباط المناوبين بالمراكز الشرطية، تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في العمل، وذلك بمبنى الإدارة، وذلك انطلاقاً من منهجية تحفيز ومكافأة الموظفين.

وثمن مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، جهود المكرمين المتميزة في أداء مهامهم الوظيفية بكل تفانٍ وإخلاص، موجهاً ببذل المزيد من العطاء للارتقاء بمستوى العمل الشرطي.





نهج

وأكد العقيد بن حرمول على أن هذا التكريم نهج حرصت من خلاله القيادة العامة لشرطة الشارقة على تكريم كل من ساهم بجهوده وشارك في دعم مسيرة التطور في القيادة.

من جانبهم عبر المكرمون عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم الذي اعتبروه دافعاً كبيراً لهم لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة العمل.

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