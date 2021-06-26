130 دولة تسمح للمواطنين بدخول أراضيها

المصدر: (أبوظبي ـ مصطفى خليفة)

أكد التحديث الأخير لوزارة الخارجية والتعاون الدولي حول الدول التي يمكن للمواطنين السفر إليها ارتفاع عدد هذه الدول إلى 130 دولة، منها 82 دولة تسمح بدخول كافة فئات المسافرين المواطنين، و48 دولة تسمح بدخول فئات محددة من المواطنين.

وتعكس هذه الزيادة الثقة العالمية المتزايدة بفعالية استراتيجية دولة الامارات في تحصين مجتمعها ومكافحة تداعيات جائحة كورونا ، وذلك مع بلوغ معدل توزيع اللقاح بالدولة الى 151% وهو الأعلى عالميا.

وحدثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانات الدول التي يمكن السفر إليها بدون شروط وعددها 82 دولة ودول أخرى يمكن الدخول إليها لفئات معينة وعددها 48 دولة و68 دولة لا يسمح بالدخول إليها، وذلك ضمن صفحة إرشادات السفر خلال جائحة «كوفيد 19» وتوضيح الإجراءات الخاصة بدخول كل دولة، وذلك لمساعدة المسافر الإماراتي لمعرفة المتطلبات قبل السفر.

ووفقاً للتحديث الاخير لوزارة الخارجية والتعاون الدولي يمكن لمواطني دولة الإمارات حالياً الدخول إلى 82 دولة وهي: ألبانيا، أندورا، أنتيجوا، باربودا، أرمينيا، بهاماس، البحرين، باربادوس، بيلاروس، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، باراغواي، بلغاريا، بيرو، بوركينا فاسو، تشاد، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، كوبا، جمهورية الدومينيكا، ودومينيكا، الأكودور، مصر، السلفادور، فرنسا، فنلندا، جامبيا، جورجيا، جواتيمالا، هاييتي، أيسلندا، أيرلندا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، قيرغستان، لاتيفيا، لبنان، ليشتينشتاين، ليتوانيا، مالي، مالطا، المكسيك، موناكو، مولدوفا، مونتينجرو، المغرب، ناورو، نيكاراجوا، مقدونيا الشمالية، النرويج، فلسطين، بنما، الباراغواي، بيرو، قطر، رومانيا، روسيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لويسا، ساو تومي وبرينسيب، السعودية، صربيا، سنغافورة، سلوفينيا، سلوفاكيا، جنورب أفريقيا، إسبانيا، سانت فينسنت والغرينادين، السودان، سويسرا، سوريا، تايلاند، تونجا، تونس، أوكرانيا، أذربيجان، فانواتو.

وبحسب تحديث وزارة الخارجية والتعاون الدولي يمكن لبعض الفئات من مواطني الإمارات الدخول إلى 48 دولة أخرى وهي: بنين، بوليفيا، بوروندي، جمهورية الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، الجابون، غينيا، غينيا بيساو، غانا، إيران، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مالاوي، مدغشقر، جزر المالديف، موريتانيا، موزمبيق، نامبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، باكستان، بالاو، رواندا، ساموا، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، سورينام، طاجيكستان، تنزانيا، تركيا، توجو، توفالو، أوغندا، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.

وبينت الوزارة أنه لا يمكن السفر في الوقت الحالي إلى 68 دولة وهي: اتحاد بروناي، الاتحاد القُمُريّ - جزر القمري، الجمهورية البولندية (بولندا)، الجمهورية اليمنية، إمارة أندورا، إمارة ليختنشتاين، إمارة موناكو، بابوا غينيا الجديدة، برمودا، بوليفيا، ترينداد وتوباغو، توفالو، جزر سليمان، جزر فاو، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الغابون، جمهورية الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو الشعبية (برازفيل)، جمهورية النيجر، جمهورية أنغولا، جمهورية أوروغواي، جمهورية أوغندا، جمهورية بالاو، جمهورية بليز.

جمهورية بنين، جمهورية بوتسوانا، جمهورية بوركينا فاسو، جمهورية بوروندي، جمهورية تركمانستان، جمهورية تشيلي، جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، جمهورية جزر فيجي، جمهورية جزر مارشال، جمهورية جنوب السودان، جمهورية زامبيا، جمهورية سان مارينو، جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية، جمهورية سلوفاكيا، جمهوريّة سيراليون، جمهوريّة طاجيكستان، جمهورية غامبيا، جمهورية غينيا (كوناكري)، جمهورية غينيا بيساو، جمهورية فنزويلا البوليفارية، جمهوريّة كيريباتي، جمهورية ليبيريا، جمهوريّة ليتوانيا، جمهورية مالاوي، جمهورية مدغشقر، جمهورية موزمبيق، جمهوريّة مولدوفا، جمهوريّة ناميبيا، جمهورية ناورو، دولة ساموا المستقلة، دولة ليبيا، دولة مدينة الفاتيكان، سانت كيتس ونيفيس، سورينام، فلسطين، كوريا الشمالية، مملكة إسواتيني، مملكة النرويج، مملكة بوتان، موريشيوس، ميانمار.

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