حاتم علي: تعاون مثمر بين الإمارات والأمم المتحدة

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد القاضي الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه المتواصل لجهود الإمارات وتعاونها مع مكتب الأمم المتحدة، في تعزيز المكافحة والاستثمار في بناء القدرات البشرية واستخدامها في نشر الوعي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الِلجان الوطنية الثلاث المعنية بالتوعية والوقاية والمكافحة والعلاج.

وقال إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يأتي وقد اتخذت دولة الإمارات العديد من الخطوات الراسخة لمكافحة المخدرات والوقاية منها تمثلت في تشكيل لجان خاصة بالمكافحة والوقاية والعلاج المنبثقة عن مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، ووضع إستراتيجية وطنية للمكافحة، والدليل الوطني للوقاية من المخدرات، وهو الذي يساعد الجهات الحكومية والخاصة على تنفيذ المعايير والتدابير الدولية للوقاية من المخدرات منها برنامج نبراس، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي عمل عليها شركاؤنا لمحاولة التخلص من هذه الآفة الدخيلة على مجتمع دولة الإمارات.

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