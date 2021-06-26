علي النعيمي: تضافر الجهود لحماية أجيالنا

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

قال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات فرصة لتذكير الدول والمجتمعات بالأخطار الكبيرة لهذه الآفة والتحديات التي تشكلها في الكثير من المجتمعات. وأضاف في كلمة بهذه المناسبة التي تصادف 26 يونيو من كل عام: «في مثل هذا اليوم تتوحد وتتضافر جهود العالم أجمع من أجل مجتمعات خالية من المخدرات ونحن في دولة الإمارات ندرك تماماً حجم المخاطر والأضرار التي تلحقها هذه الآفة الفتاكة بكافة مجالات التنمية الشاملة».

وتابع: «إن دولة الإمارات آمنت بأن شبابها هم عدة الحاضر وأمل المستقبل، وعماد التنمية والبناء والتطور الحضاري، وأن الالتزام تجاه مكافحة المخدرات على المستوى المؤسسي والمجتمعي والشخصي هو واجب وطني، وأن تضافر الجهود من أجمل حماية أجيالنا في الحاضر والمستقبل هي التزام ومسؤولية الجميع تجاه الوطن».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز