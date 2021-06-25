قائد عام شرطة دبي: "اليوم الدولي لمكافحة المخدرات" مناسبة لتأكيد تضافر الجهود

المصدر: البيان

أكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن "اليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها" يعتبر يوماً مهما للتوعية بمخاطرة السموم المخدرة، وتأكيد أهمية تضافر الجهود محلياً ودولياً بين كل الأجهزة الشرطية من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تسهم في تدمير المجتمعات والأُسر في مختلف أنحاء العالم.

وثمن الفريق المري، بهذه المناسبة التي تصادف الـ26 يونيو من كل عام، كل الجهود الجبارة والمُخلصة التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات على مستوى العالم في التصدي للعصابات الدولية العابرة للحدود، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، إلى جانب حرصهم على تنسيق الجهود في كشف المخططات الإجرامية للعصابات، وهو ما أسهم في إطاحة عدد كبير منهم.

وثمن اعتماد مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة شعار "ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة" للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، مشيراً إلى أن المخدرات تعتبر قضية جميع فئات المجتمع، وأن على الجميع أن يكونوا متحدين لمحاربتها سواء بالوسائل التوعوية أو غيرها.

وحث الفريق المري أولياء الأمور على توعية أبنائهم بمخاطر المخدرات وبناء علاقة إيجابية معهم، والاهتمام بهم وتكثيف الرقابة عليهم لحمايتهم من أصدقاء السوء والفراغ والفضول ومجرمي الإنترنت والغرباء الذين قد يتربصون بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستغلونها في الترويج للمخدرات.

وأكد أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، برجالها وذكائها وإمكانياتها التقنية المتقدمة، تقف دائماً بالمرصاد لكل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن المجتمع والإضرار بشبابه عبر إيقاعه بفخ الإدمان.

وأكد، بحسب ما ذكرت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أن شرطة دبي توظف كل إمكانياتها لتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة بالوصول للريادة العالمية في المجالات كافة، ومنها مكافحة المخدرات وضبط مروجيها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي، لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان، ومنع وصول السموم إلى المجتمع.

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