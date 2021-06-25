توقعات الطقس غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً.

وأوضح المركز أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند 15:38، والمد الثاني عند 01:42، والجزر الأول عند الساعة 08:32، والجزر الثاني عند الساعة 19:25.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 11:22، والثاني عند الساعة 22:30، والجزر الأول عند الساعة 17:16، والجزر الثاني عند الساعة 05:13.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 30 85 20

دبــي 45 30 80 15

الشارقة 45 29 80 15

عجمان 44 29 75 10

أم القيوين 44 29 75 10

رأس الخيمة 42 29 70 15

الفجيرة 39 30 60 15

العين 45 29 50 10

ليوا 47 29 60 15

الرويس 44 29 80 15

السلع 44 28 80 15

دلما 39 29 80 20

طنب الكبرى 39 29 80 20

طنب الصغرى 39 29 80 20

أبو موسى 39 29 80 20 .

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