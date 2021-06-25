إطلاق أول ورشة تعمل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمجهود أصحاب الهمم

المصدر: البيان

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أول ورشة في المنطقة متخصصة في تطوير منتجات بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمجهود أصحاب الهمم، وذلك ضمن ورش العمل والتأهيل المهني التابعة لإدارة التأهيل الزراعي والمهني بالمؤسسة.

وتأتي الورشة، بحسب ما ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه في "تويتر"، في إطار رؤية المؤسسة الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم من مواكبة التطور، وتعزيز قدراتهم بمهارات المستقبل والتقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي.

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