إطلاق أول ورشة تعمل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمجهود أصحاب الهمم
أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أول ورشة في المنطقة متخصصة في تطوير منتجات بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمجهود أصحاب الهمم، وذلك ضمن ورش العمل والتأهيل المهني التابعة لإدارة التأهيل الزراعي والمهني بالمؤسسة.
وتأتي الورشة، بحسب ما ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه في "تويتر"، في إطار رؤية المؤسسة الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم من مواكبة التطور، وتعزيز قدراتهم بمهارات المستقبل والتقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي.
إطلاق أول ورشة تعمل بتقنية #الطباعة_ثلاثية_الأبعاد بمجهود #أصحاب_الهممhttps://t.co/zXGQb57l5m#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/phZWYYF2Zj— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 25, 2021