شرطة أبوظبي تبث فيديو لخطورة عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات

المصدر: البيان

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم- أبوظبي وضمن حملة " درب السلامة " ومبادرة "لكم التعليق" فيديو لعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية.

ودعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين الى ترك مسافة كافية وآمنة بين المركبات لتجنب التوقف المفاجئ دون سابق انذار على الطرق الخارجية واثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية فاحترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة تجنب مستخدمي الطريق السلوكيات الخاطئة.

وأوضحت أن التسبب في حادث بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية يطبق عليها القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي وهي القيمة المالية لفك حجز المركبة 5000 درهم على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها 3 أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني، وكذلك تطبيق البند «52» في قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم «178» لسنة 2017 على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية، بغرامة تقدر بـ400 درهم و4 نقاط مرورية على قائد المركبة .

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