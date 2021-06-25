الإمارات تدشن المرحلة 2 من تطعيم اللاجئين في كردستان العراق ضد «كورونا»

المصدر: (أربيل - وام )

دشنت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، المرحلة الثانية من برنامج تطعيم النازحين واللاجئين في مخيمات إقليم كردستان العراق ضد فيروس «كوفيد 19».

ويستهدف البرنامج تطعيم 15 ألفاً من النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في مخيمات الإقليم وإعطاءهم الجرعة الثانية من اللقاح.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي «أم الإمارات»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وكانت الهيئة، قد نفذت قبل 3 أسابيع، المرحلة الأولى من برنامج اللقاحات، والتي تضمنت إعطاءهم الجرعة الأولى من اللقاح.

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