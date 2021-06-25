عبدالله بن زايد: الإمارات تتطلع للعمل مع أمريكا لمواجهة التحديات العالمية الملحة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تطلع دولة الإمارات للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، لمواجهة التحديات العالمية الملحة، وتعزيز التعاون والشراكة، لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتحقيق السلام والازدهار والتنمية للشعوب، مشدداً سموه على عمق علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات وأمريكا.

والحرص المستمر على تعزيز مجالات التعاون القائمة وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. جاء ذلك في اتصال مرئي، أمس، بحث خلاله سموه مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية، وجهود البلدين الصديقين لصون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون والتنمية على الساحة الدولية.

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