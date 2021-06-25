محمد بن راشد: صحة المواطن والمقيم والزائر أمانة وواجب

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صحة المواطن والمقيم والزائر أمانة نضعها في مقدمة الأولويات..

وواجب نوفر كل الضمانات للوفاء به على الوجه الأكمل في كل الأوقات وضمن مختلف الظروف، وأضاف سموه أن قطاع الرعاية الصحية يعد من أهم القطاعات التي توليها الإمارات أقصى درجات الاهتمام، وهدفنا أن تكون بيئتنا مشجعة دائماً لكل طاقة إيجابية تسهم في إيجاد غدٍ أفضل لوطننا والمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إلى معرض الصحة العربي 2021.

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