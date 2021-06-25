طيران شرطة أبوظبي تستعرض أحدث ممارسات نقل مرضى «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت إدارة طيران شرطة أبوظبي أحدث الممارسات لنقل مرضى «كوفيد 19» عبر الإسعاف الجوي في مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021 بدورته الـ46.

وأوضح الرائد الطبيب علي سيف الظهوري، أخصائي طب الطيران بالإدارة أن شرطة أبوظبي تستعين بالكبسولة الحاضنة للأمراض المعدية عبر نظام عزل متكامل لنقل مرضى كورونا إذ تعد نقلة نوعية في مهام الإسعاف الجوي في مواجهة الجائحة.

وتطرق إلى العناصر التي تتميز بها مهام الإسعاف الجوي بالإدارة من ناحية إمكان نقل اثنين من المرضى في رحلة جوية واحدة بنظام العناية المركزة للمريضين ومن دون التقليل من جودة الرعاية الصحية، ونقل 8 مرضى في الرحلة نفسها في حالات الإخلاء الطبي الجوي.

وشهدت منصة شرطة أبوظبي إقبالاً من الزائرين المحليين والعالميين لفعالية معرض الصحة العربي.

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