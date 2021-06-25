الإمارات تشارك غداً في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

تشارك الإمارات غداً في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، تحت شعار (ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة).

وهو الشعار الذي اعتمده مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، لمشاركة دول العالم مخاوفها من تنامي الظاهرة وانعكاساتها الأمنية والمجتمعية، فيما أكدت البيانات الإحصائية في الإمارات أن مؤشر ضبط تجار ومروجي المخدرات قد ارتفع بفضل جهود الفرق الأمنية النوعية، وتقابلها مبادرات وخطط استباقية وبرامج توعوية تستهدف كافة الفئات العمرية.

وتعمل الدولة وفق رؤية استراتيجية للقضاء على آفة المخدرات مرتكزة على محاور عدة أبرزها محور المكافحة والوقاية ومحور العلاج، إلى جانب اتخاذها تدابير حماية على المستويين الأمني والمجتمعي.

وقد جاء قرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتشكيل مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، لغايات الإشراف على تنفيذ الإعلان السياسي الصادر من هيئة الأمم المتحدة بشأن مكافحة المخدرات.

وضمان تنفيذ بنود المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة، والموقعة من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودراسة واعتماد المبادرات الاستراتيجية، وموازناتها التقديرية المقترحة من قبل اللجان العليا المنبثقة من المجلس، ورفع التوصيات المناسبة لاعتمادها.

خطط استباقية

ويشكل الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات مناسبة مهمة لبث الرسائل التوعوية بمخاطر وأضرار المخدرات الفادحة على الصعيد الصحي والأمني تحديداً على الجيل الناشئ والشباب الذين يمكن اعتبارهم المستهدف الأول لمروجي وتجار المخدرات، وصولاً إلى خطط عمل تتشارك فيها كافة المؤسسات لتعزيز جبهة التصدي وإنقاذ أفراد المجتمع من الوقوع ضحية الإدمان، إلى جانب تكريس هذا اليوم لتنظيم الفعاليات والبرامج التي تعمل على تعميق الوعي الأمني بالمخدرات وأنواعها، لاسيما وأن مواقع التواصل الاجتماعي سهّلت مهمة ترويج المخدرات بين الشباب، ما يستدعي زيادة الرقابة الأسرية، وتعزيز الوازع الديني والتربية القويمة لتطويق الخطر الداهم.

وتواصل الجهات الأمنية في الدولة وهي تحيي المناسبة جهودها في تطويق هذه الآفة الخطيرة، واجتثاثها والعمل على رفع سقف الوعي لدى أفراد المجتمع، والتعاون مع كافة المؤسسات التربوية والرياضية والمجتمعية لتسليط الضوء على مخاطر التعاطي، وكيفية التعامل مع المتعافين من الإدمان واحتوائهم ليعودوا أشخاصاً مساهمين في المجتمع وليس عالة عليه.

تحديث القوانين

وتعمل الدولة على تحديث القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات بشكل يتسق مع المتغيرات العالمية، فيما تعمل الجهات الشرطية والأمنية على مواكبة المستجدات العصرية، واستخدام خطط أمنية ترتكز على مكافحة العرض والطلب على المخدرات، وتوظيف أحدث التقنيات لضبط المهربين وقطع الطريق عليهم، ما مكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية من إحباط عمليات كبيرة وضبط كميات كبيرة من المخدرات، بالإضافة إلى التصدي للمروجين والمتعاطين.

جائزة الإمارات

وجاء إطلاق «جائزة الإمارات لمكافحة المخدرات» بناءً على القرار الوزاري الخاص بتشكيل مجلس مكافحة المخدرات لتكون أول جائزة متخصصة في شؤون مكافحة المخدرات في المنطقة..

حيث تهدف إلى الابتكار وتطوير المهارات، وتفعيل التبادل المعرفي وبناء الشراكات الاستراتيجية، وإشراك المجتمع المدني في ترسيخ مفهوم الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها، سعياً لتحقيق التكامل في مواجهة هذه الآفة، وتقديراً للجهود الحثيثة التي تبذلها كافة الجهات المشاركة والداعمة في مكافحة المخدرات.

وتتضمن الجائزة 10 فئات هي: فئة أفضل فريق عمل مشترك بمكافحة المخدرات، أفضل تجربة في مكافحة المخدرات، أفضل جهة في تحقيق الاستراتيجية، أفضل موظف في مكافحة المخدرات، فئة أفضل موظف تفتيش، فئة الخدمة المجتمعية، أفضل عمل جماعي في مكافحة المخدرات، فئة أفضل عمل مدرسي في مكافحة المخدرات، فئة أفضل عمل فني في مجال الوقاية والتوعية، وفئة أفضل عمل توعوي بأضرار المخدرات.

ويجد المتتبع لجهود الإمارات أنها تتخذ بعداً عالمياً في خططها لمكافحة مشكلة المخدرات، وتسعى دوماً إلى التنسيق مع الدول على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي لتطويق منابع التهريب وتجفيفها وضبط العصابات وصولاً إلى كبار المروجين والتجار.

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