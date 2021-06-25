المراكز الصحية في عجمان تواصل جهودها في الفحص والتطعيم

المصدر: (عجمان- البيان)

تواصل المراكز الصحية في عجمان جهودها في إعطاء التطعيمات وعمل المسوحات ونشر التوعية بمبادئ الإجراءات الاحترازية بغية تحقيق هدف الدولة في الوصول إلى مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد 19» وفق الضوابط والشروط. التي حددتها المؤسسات الصحية بالدولة.

وقال حمد تريم الشامسي مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في عجمان: «يقوم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة والمراكز الصحية على تنفيذ كافة الإجراءات المتمثلة في إعطاء اللقاحات وعمل المسوحات اللازمة لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين الذين يتلقون هذه الخدمات في 10 مراكز صحية بعجمان هي مشيرف والحميدية والمنامة ومزيرع والجمعية الهندية في صناعية الجرف.

و مركز المسح الوطني لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، المقام في أرض المعارض مقابل سيتي سنتر كارفور عجمان، وقاعة الإمارات للضيافة، وقاعة جامعة عجمان اللذين أقامتهما شركة»طموح للرعاية الصحية«، ومركز جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، ومركز البيت متوحد (بيور هيلث).

وأضاف إن خطة التعافي التي نقوم بتنفيذها ونأمل أن نصل إليها في القريب العاجل تأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، مشيراً إلى توفير الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بالدرجة الأولى في منازلهم عبر لجان طبية متخصصة تزور هذه الحالات في المنازل واعطائهم اللقاحات اللازمة وعمل المسوحات لهم، ومن ثم بقية أفراد المجتمع، حيث تغطي هذه الخدمات جميع مناطق إمارة عجمان وتوابعها في المنامة ومزيرع.

وأهاب الشامسي بأفراد المجتمع القيام بأخذ التطعيمات والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة حتى نتمكن من الوصول إلى مرحلة التعافي، حيث يمثل أخذ التطعيم أحد سبل التعافي كما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية، لأن هذه اللقاحات تمثل أحد السبل الهامة في التصدي لجائحة كورونا.

لقاحات

وقالت الدكتورة فاطمة المرزوقي مديرة الرعاية الصحية الأولية:»نقوم بإعطاء 3 أنواع من اللقاحات هي سينوفارم، وحياة فاكس، وفايزر، حيث يتم إعطاء لقاح سينوفارم وحياة فاكس في مركز البيت متوحد والجمعية الهندية، كما يتم إعطاء لقاح سينوفارم وفايزر في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، كذلك يتم تقديم هذه اللقاحات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وقاعة الإمارات للضيافة وجامعة عجمان.

وأشارت مديرة الرعاية الصحية الأولية إلى أن لقاح حياة فاكس يعطى لعمر 18 سنة فما فوق، وسينوفارم من عمر 16 فما فوق، أما لقاح فايزر فيعطى لعمر 12 سنة فما فوق.

وأضافت إن التطعيمات تقدم لكافة أفراد المجتمع مع التركيز على كبار السن وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة كون هذه الفئات الأكثر تأثراً من الفيروس حيث يمثل خطورة عالية عليهم من المرض.

وذكرت مديرة الرعاية الصحية الأولية أن هناك فرقاً طبية مكونة من طبيب وممرض تقوم بزيارة كبار السن وأصحاب الهمم في بيوتهم وإعطائهم اللقاح حيث يتم تنفيذ هذه المبادرة تحت شعار (بركة الدار) ويقوم بهذه المهمة فريق طبي من مركز الحميدية الصحي.

وأكدت أن نسبة إعطاء اللقاح في عجمان تجاوزت الـ100%، وهذه الخدمة تقدم لسكان عجمان وخارجها، لأننا نطمح من خلال هذه اللقاحات الوصول إلى مرحلة التعافي والتي من شروطها وفق شروط منظمة الصحة العالمية: تطعيم أكبر شريحة من أفراد المجتمع بنسبة تصل من 70% إلى 80%، والتركيز على كبار السن وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة.

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