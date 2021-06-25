الشارقة تستعد لمناقشة ملف برنامج المدن الصحية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكد الدكتور عبد العزيز المهيري مدير عام هيئة الشارقة الصحية، رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، جاهزية فرق العمل للزيارات الميدانية ومناقشة ملف متطلبات توسعة نطاق برنامج المدن الصحية.

والتي تتبع فيه المعايير العالمية، والذي سيخضع للتقييم في يوليو المقبل من قبل منظمة الصحة العالمية، ويتناول 9 محاور أساسية.

وكان ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية ضمن برنامج الشارقة مدينة صحية.

وأشاد الدكتور المهيري بالدور الكبير الذي تقوم به مختلف الجهات والدوائر الحكومية بإمارة الشارقة في تجهيز الملف واستيفاء المتطلبات التي تصب في تحقيق أهداف البرنامج لتوفير بيئة صحية مستدامة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وناقشت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي الاستعدادات لاستقبال وفد منظمة الصحة العالمية لإتمام عملية التقييم ضمن برنامج المدن الصحية، والتي ستمتد على مدار 3 أيام تتضمن جلسات تقييمية وزيارات ميدانية للمرافق والمنشآت.

واختارت اللجنة عدة أماكن في الإمارة لإجراء الزيارات الميدانية لاطلاع الوفد من ممثلي منظمة الصحة العالمية بهدف إبراز الدور الكبير والجهود الحكومية بتطبيق هذه المحاور الصحية والتعليمية والبيئية والشاملة لرفاهية المجتمع، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح الإمارة خصوصاً في ظل التصدي لجائحة «كوفيد19».

ولفت رئيس اللجنة التنفيذية إلى أهمية البدء بتنفيذ الخطة الإعلامية والترويج لملف (الشارقة مدينة صحية)، والتي تأتي ضمن جهود اللجنة التنفيذية استعداداً للتقييم، ومن جانبها استعرضت اللجنة نتائج التقييم الداخلي عن شهر يونيو 2021 والذي تناول أهم الأرقام والإحصائيات لعمل اللجان التنفيذية.

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