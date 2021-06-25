«كهرباء دبي» تحتفي بجهود مهندساتها

المصدر: (دبي - البيان)

احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي، باليوم العالمي للمهندسات، الذي صادف أول من أمس، وتقديراً لدور الموظفات المهندسات في دعم مسيرة تميزها وريادتها، نظمت اللجنة النسائية في الهيئة، بهذه المناسبة، ندوة افتراضية، بمشاركة نخبة من الموظفات الإماراتيات المهندسات من مختلف قطاعات الهيئة، لتسليط الضوء على دورهن في تحقيق الهيئة لمزيد من الإنجازات التي تعزز مكانتها، بوصفها إحدى أفضل المؤسسات الخدماتية حول العالم.

كما أطلقت اللجنة النسائية برنامج «#يومك... كمهندسة»، الذي يركز على مهام المهندسات اليومية، وجهودهن الحثيثة لمواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص المتاحة، إضافة إلى الاستراتيجيات والسبل التي تتبعها الهيئة لتطوير مهارتهن الحياتية والمهنية، وترسيخ نجاحاتهن النوعية.

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على المساعي الدؤوبة التي تبذلها مهندسات الهيئة الإماراتيات المتسلحات بالعلم والمعرفة، والقيم النبيلة التي أرساها المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واللاتي يثبتن كل يوم كفاءتهن وقدرتهن على المحافظة على المكتسبات، ومشاركتهن الفاعلة في بناء الوطن، وإعداد جيل مؤهل، ليكمل حمل الراية، وتسجيل المزيد من الريادة والتميز في المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف معالي الطاير: «أتقدم باسمي وباسم الهيئة، بالتهنئة إلى مهندسات الهيئة، والمهندسات الإماراتيات في كل مكان، اللاتي أصبحن نموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى به، وقدمن أمثلة حية على العمل الوطني الذي يشار إليه بالبنان، ما أسهم في دخول دولة الإمارات العربية المتحدة عالم الفضاء والطاقة النووية للأغراض السلمية.

وفي عام الاستعداد للخمسين، تتضافر جهود جميع أفراد المجتمع، لدعم رؤية القيادة الرشيدة للخمسين سنة المقبلة، ومئوية الإمارات 2071، لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم. وعملاً بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نلتزم بزيادة إشراك المرأة في القطاعات الإنتاجية والتشغيلية.

كما لا نغفل إشراكها في عمليات صنع القرار، لزيادة مساهمتها في استشراف وصنع المستقبل. وتعد الهيئة من بين أكثر المؤسسات الخدماتية استقطاباً للكوادر النسائية، وندعم زيادة تمثيلها في قطاع الطاقة، ومجالات الإبداع والابتكار. وتؤدّي الهيئة دوراً محورياً في مجال تمكين المرأة، من خلال توفير بيئة عمل محفزة، لا يقتصر مردودها الإيجابي على الهيئة فحسب، بل يظهر أثرها جلياً في المجتمع بشكل عام.

وتضم الهيئة 1949 موظفة، ضمن جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 671 موظفة في القطاع الهندسي والفني. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 80.5 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة. وتضم الهيئة 266 موظفة في مناصب قيادية، فيما تبلغ نسبة النساء الإماراتيات في مركز البحوث والتطوير 32 %، من بينهن نساء حاصلات على مؤهلات تعليمية عالية في المجالات العلمية والهندسية».

نهج متكامل

من جانبها، قالت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية: «تتبنى اللجنة النسائية في الهيئة، منذ إطلاقها مطلع عام 2010، نهجاً متكاملاً، عملت من خلاله على استكشاف مختلف الجوانب التي تهم المرأة، كالتطور الذاتي، والنفسي، والمهني، وترجمتها إلى خطط وبرامج تهدف إلى تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية.

إضافة إلى تنمية مهارات المرأة الشخصية والحياتية، ليتسنى لها التعامل مع التحديات والتغيرات المتسارعة. وتدعم القيادة العليا في الهيئة لجنتها النسائية، لمساعدتها على مواصلة أداء مهامها على أكمل وجه، وتسخير إمكانات موظفات الهيئة العلمية والعملية، لتحقيق النجاح والتميز، ما يعزز مشاركتهن الفاعلة في التنمية وخدمة الوطن في مختلف الميادين».

وأشارت المهندسة مريم خانصاحب، إحدى أعضاء اللجنة النسائية في الهيئة، خلال الندوة، إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمهندسات، يشكل زخماً جديداً، يحفز الكادر النسائي الهندسي في الهيئة، إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ومواصلة العمل الفعال، لدعم رحلة الهيئة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تنوية

من جهة ثانية نوهت هيئة كهرباء ومياه دبي بأن هناك رسائل بريد إلكتروني احتيالية تصل إلى بعض المتعاملين تزعم أنها صادرة من الهيئة وتطلب منهم سداد قيمة الفواتير، وتحث الهيئة متعامليها على عدم التجاوب مع هذه الرسائل أو الضغط على أي رابط تتضمنه هذه الرسائل والتأكد من اسم النطاق (domain) الذي تصل منه الرسائل.

كما تحث الهيئة المتعاملين على التأكد دائماً من إتمام عمليات السداد عبر القنوات المعتمدة، علماً بأن الهيئة تعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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