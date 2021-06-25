بلدية عجمان تركّز على منظومة التميّز الحكومي

المصدر: عجمان - البيان

عقدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ممثلةً بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي جلسة تعريفية بمنظومة التميز الحكومي GEM 2.0، حضرها عبدالرحمن محمد النعيمي المدير العام للدائرة وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمختصين.

وأكد النعيمي أن الدائرة لا تتوقف عن تكثيف الجهود لنشر ثقافة التميز الحكومي، وتنفيذ الاستراتيجيات المرنة لتحقيق التطلعات المنسجمة مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحسين جودة حياة الفرد والمجتمع.

واستهدفت الجلسة التعريف بهيكلية منظومة التميز الحكومي وشرح محاورها ومحفزاتها ومعاييرها ومبادئ تطبيقها وتقييمها.

من جهتها، قدمت فاطمة محمد الملا مديرة إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالدائرة شرحاً مفصلاً عن معايير التميز الحكومي التي تعد أهم أدوات تحقيق الغايات والوصول لتوجهات الدولة والحكومات، وبيان أهمية تبني محفزات المنظومة لما لها من أهمية كبيرة في التكيف مع المتغيرات الخارجية المتسارعة واقتناص الفرص لتحقيق رفاهية الفرد والمجتمع.

وبينت أن المؤسسات والجهات تسعى لتبني منظومه التميز الحكومي من خلال تطوير وتطبيق قدرات ديناميكية تمكنها من تبني استراتيجيات مرنة واستباقية تضمن الجهوزية للمستقبل وتقديم خدمات متميزة تضيف قيمة نوعية للمتعامل، بالإضافة إلى تحديد وقياس ما يجب قياسه من مؤشرات أداء للمهام الحيوية وذات الأثر الأكبر للمتعامل.

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