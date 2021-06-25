بلدية دبي تغلق مؤسستين لعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي، أمس الأول، مقهى وصالوناً، بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، وذلك بعد أن نفذت زيارات تفتيشية لـ2337 مؤسسة، وتمت مخالفة 6 مؤسسات وتوجيه 24 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية اشتراطات وتدابير السلامة العامة 2305 مؤسسات.

ويستمر مفتشو بلدية دبي في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة في المؤسسات ومنها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

وتهدف بلدية دبي من خلال الجولات التفتيشية على المؤسسات إلى تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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