حاسبة زكاة التمور تساعد المزارعين على تقدير الحصيلة

قدمت الإحاطة الإعلامية حول اعتمادات لجنة الصرف لصندوق الزكاة في اجتماعها الأخير أول من أمس، إضاءات حول برنامج الإمارات لاحتساب زكاة التمور.

حيث قام الصندوق بتطوير برامج للمزكين لاحتساب الزكاة على محاصيلهم الزراعية، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لحساب الزكاة، ثم تم تطوير آلية جديدة لاحتساب زكاة التمور على المعيار الشرعي الثابت عن الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ، من خلال مراعاة طريقة السقي وأصناف التمور المتنوعة.

وقد استند البرنامج على قاعدة بيانات دقيقة عن متوسط النخيل المثمرة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وقد تم تسجيل برنامج الإمارات لاحتساب زكاة التمور كمصنف فكري في وزارة الاقتصاد، كأول برنامج من نوعه على مستوى العالم، وعرض الصندوق خلال الإحاطة الإعلامية التي بثها صندوق الزكاة عبر حسابه في «انستغرام»، عرضاً مفصلاً بخطوات حساب الزكاة عبر التطبيق.

وتفصيلاً، أشارت الإحاطة الإعلامية أن البرنامج لقي تفاعلاً كبيراً من المزكين، حيث إن إجمالي عدد الطلبات المقدمة خلال عام 2019 بلغت قرابة 100 طلب، بينما تراوح عدد الطلبات على الخدمة في عام 2020 ما يقارب 835 طلباً.

وأكد الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، إجمالي المبلغ الذي اعتمدته لجنة الصرف للأسبوع الحالي 4 ملايين و223 ألفاً و600 درهم، توزعت على عدد من الأسر بلغ عددها 184 أسرة، تضم 641 فرداً، كما ارتفع عدد المستفيدين من مبلغ 85 مليوناً و380 ألفاً و528 درهماً، إلى 6380 أسرة، تشمل 25829 فرداً.

اعتمادات

وتفصيلاً، استفاد من آخر اعتمادات الصرف الحالي 13 مشروعاً لصندوق الزكاة، كمشروع إعانة العاطلين عن العمل والبالغ عددهم 22 شخصاً وبلغت قيمة الصرف 455 ألف درهم، ومشروع اقرأ (طلبة العلم) والبالغ عددهم 17 حالة، بقيمة بلغت 80 ألفاً 650 درهماً، ومشروع خاص بالمسلمين الجدد والبالغ عددهم 17 حالة وبلغت مبالغ الصرف 85 ألف درهم، ومشروع أجر وعافية والبالغ عددهم 3 حالات بقيمة صرف تبلغ 24ألفاً و950 درهماً، ومشروع «توصل» مع أسر السجناء والبالغ عددهم 3 حالات بقيمة صرف تبلغ 66 ألف درهم، ومشرع «داعم» لضعاف الدخل والبالغ عددهم 26 حالة بقيمة صرف تبلغ 691 ألف درهم، ومشروع خاص لكبار المواطنين والمقيمين البالغ عددهم 13 حالة بقيمة صرف 336 ألف درهم، ومشروع مودة لدعم المواطنات المتزوجات من غير مواطن والبالغ عددهم 36 حالة، بقيمة صرف تبلغ مليوناً و266 ألف درهم.