حاكم رأس الخيمة: أطفالنا الأمل في صناعة مستقبل مشرق للإنسانية

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم، أن أطفالنا هم الأمل في صناعة مستقبل مشرق للإنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء تفاعلي وودي عُقد بتقنية الاتصال المرئي مع طلبة الصف الأول في أربع مدارس تابعة لأكاديمية رأس الخيمة، بمناسبة قرب انتهاء عامهم الدراسي.

وأشار سموه خلال لقائه بمئات من طلبة المدارس الأربع، على أهمية التعليم ودوره في صناعة مستقبل رأس الخيمة ودولة الإمارات، وأجاب سموه أيضاً على أسئلة الطلبة العفوية التي تمحورت حول معرفة تجارب سموه الشخصية في الحياة، وشغفة بالرياضيات وقراءة الكتب، وتمنى سموه لهم مواصلة النجاح والتوفيق.

ويحرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على التواصل سنوياً مع أبنائه الطلبة من كافة المراحل الدراسية إيماناً منه بأهمية الاطلاع على مراحل تطورهم المعرفي، وانطلاقاً من رؤيته القائمة على الارتقاء بمعايير التعليم وجودته في الإمارة لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال سموه للطلبة خلال اللقاء: "إن رحلة الحياة قد تبدو طويلة بالنسبة لكم في هذه المرحلة العمرية، لكنكم ستدركون لاحقاً مع نضجكم بأنها محدودة، لذا أدعوكم أن تستمتعوا بهذه الرحلة، وأن تحرصوا على عمل ما تحبون، لأن جوهر النجاح هو في القيام بالأمور التي تحبونها.. الحياة رحلة مميزة، ولتحقيق النجاحات والإنجازات عليكم السعي لاكتساب المعرفة من خلال المواظبة على القراءة والحرص على التعلم المستمر.. أنتم أملنا وأبطال مستقبلنا، لذلك أتمنى لكم قضاء إجازة صيفية ممتعة ومن ثم العودة للاستمتاع بعام دراسي جديد نأمل أن يكون أفضل من العام السابق".

وأضاف سموه: "سررت اليوم بالتحدث مع مجموعة من الأطفال ذوي العقول الواعدة في أربع مدارس تابعة لأكاديمية رأس الخيمة، ولمست عن قرب عفويتهم وفضولهم وحيويتهم واستعدادهم للمضي قدماً نحو مستقبل مشرق".

وقال سموه: "آمل أن يحافظ هؤلاء الطلبة على الرغبة والحماس الذي لمسته خلال سنواتهم القادمة في المدرسة، لأن الحصول على المعرفة والعلم بحاجة إلى الشغف والتطلع للمستقبل".

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن حصول جميع أفراد المجتمع على تعليم عالي الجودة أمر مهم وحيوي في رحلتنا نحو النجاح سواءً على المستوى الفردي أو الجماعي، وهو أحد الركائز الأساسية التي تعتمدها رأس الخيمة لتطوير معايير العملية التعليمية في جميع مدارسها.

وقال سموه: "نسعى إلى تمكين وتزويد أبنائنا بالعلم والمعرفة ليكونوا قادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة المتواصلة في رأس الخيمة ودولة الإمارات".

من جانبه قال جراهام بيل المدير التنفيذي لأكاديمية رأس الخيمة، إن حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على اتباع هذا النهج، تأكيد على التزام سموه بتطوير التعليم، ورسالة واضحة حول أهمية العلم وفائدته العظيمة لمستقبل الطلبة.

وأضاف بيل: "أسرة أكاديمية رأس الخيمة محظوظة بالدعم المستمر الذي تتلقاه من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والذي يبدو جلياً من خلال حرص سموه على التواصل كل عام مع طلبة الصف الأول.. مؤكداً أن جميع الطلبة شعروا بسعادة بالغة لإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة أفكارهم المستقبلية، وطرح أسئلتهم على صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والاستفادة من معرفته وحكمته.. إنها لحظة فارقة في عامنا الدراسي ونقطة مضيئة وتجربة ثرية ومحفزة لطلبتنا الصغار".

وتضم أكاديمية رأس الخيمة - التي تشغل خمس مدارس في الإمارة من ضمنها المدرسة الثانوية - صفوفاً دراسية متطورة، ومبان حديثة، وتتميز ببيئتها التعليمية بالتنوع الطلابي.. وفي ظل الظروف الراهنة ومع استمرار جائحة كوفيد-19"، تضع الأكاديمية صحة وسلامة الطلبة في مقدمة أولوياتها، وتحرص على تطبيق جميع بروتوكولات الصحة والسلامة المعتمدة على مستوى الدولة، لضمان حصول طلبتها على تعليم عالي الجودة في بيئة آمنة تمكنهم من التركيز على اكتساب العلم والمعرفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز