بلدية الفجيرة تستعرض تطبيق التفكير الأخضر الحاصل على جوائز الاستدامة البيئية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

شاركت بلدية الفجيرة، في ندوة أفضل الممارسات البيئية في يوم البيئة الخليجي، التي نظمتها بلدية دبي، بعرض توضيحي لتطبيق التفكير الأخضر «Think Green»، عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي قدمته المهندسة فاطمة الشراري مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة في البلدية، الحاصل على العديد من الجوائز، من أهمها جائزة السعادة في مكان العمل، فئة أفضل البرامج لتحقيق الاستدامة البيئية في عام 2020، إلى جانب جائزة أفكار الإمارات الدورة التاسعة عن فئة البيئة في مجال التطبيقات الخضراء، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل البرامج في الاستدامة البيئية في بيئة العمل عام 2019.

ويعد التطبيق خطوة مهمة في نهج بلدية الفجيرة لإدارة النفايات، وترسيخ مبادئ الاستدامة، ونشر الوعي البيئي والصحي لدى مختلف فئات المجتمع، بأهمية فرز النفايات، لتحسـين إعادة التدوير، والحفاظ على الموارد باستخدام التطبيقات الذكية التي تواكب العصر الحديث.

وتعتمد فكرة التطبيق، على فرز النفايات من المصدر، إلى جانب نشر الوعي البيئي، وتعزيز المساهمة المجتمعية للأفراد في دعم التوجهات الحكومية نحو الاستدامة، ما يضمن استمرارية التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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