"الأنصاري للصرافة" تدعم مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان بـ 10 ملايين درهم

المصدر: البيان

تبرعت "الأنصاري للصرافة" بـ 10 ملايين درهم لصالح "مؤسسة الجليلة" للمساهمة في بناء "مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان" ومن المقرر أن يتم افتتاح المرفق الطبي الشامل في نهاية عام 2023 من أجل تقديم المساعدة اللازمة لعلاج مرضى السرطان الغير قادرين على تحمل كلفة العلاج.

وقال محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة الأنصاري للصرافة " نواصل دعم مؤسسة الجليلة ضمن خطة برامج المسؤولية المجتمعية للشركة واستكمالا لشراكاتنا الاستراتيجية طويلة الأمد لدعم وتمكين مجتمعاتنا ونحن فخورون بالمساهمة في هذا المشروع الخيري الذي سيكون له تأثير إيجابي ملموس ليس على مستوى الإمارات فحسب بل على المستوى الإقليمي أيضا ويأتي مشروع مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان بمثابة تكريم رفيع المستوى يجسد قيم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم "طيب الله ثراه" والذي لا تزال بصماته الإنسانية وأياديه البيضاء الممتدة للعطاء تدعم ملايين الأشخاص حول العالم".

من جانبه قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء الرئيس التنفيذي لـ "مؤسسة الجليلة".. إن دعم المانحين جزء لا يتجزأ من نجاحنا في تطوير مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان ونحن ممتنون للمتبرعين مثل الأنصاري للصرافة الذين يلتزمون بمساعدتنا على تحقيق رؤيتنا.

وأضاف " ستحدث مساهمتهم في المستشفى فرقا حقيقيا في مجتمعنا من خلال توفير رعاية عالية الجودة لمرضى السرطان الذين لن يتمكنوا من الوصول إلى العلاج ويصبح أول مستشفى خيري شامل للسرطان في دبي شعلة أمل للمرضى وعائلاتهم".

وعند استكماله سيضم مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان الممتد على مساحة 50,000 متر مربع 250 سريرا لمعالجة 30,000 مريض سنويا.

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